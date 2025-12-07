Natal, Música e Fé: evento celebra união e espiritualidade em clima natalino

Celebração ecumênica do O POVO levou clima de Natal ao Shopping RioMar Fortaleza / Crédito: João Filho Tavares

Uma noite de fé, amor, paz e alegria. Quem compareceu neste sábado, 6, à Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza se viu imerso em um encontro especial para celebrar a 5ª edição do Natal, Música e Fé, evento de música e celebração ecumênica realizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO. A programação foi pensada para promover conexão com a espiritualidade. Para isso, o evento contou com ato ecumênico com três religiosos, cantor, corais, maestro, orquestra e condução do cerimonialista Flávio Liffeman. A plateia compareceu em peso para prestigiar uma noite repleta de mensagens em torno do espírito natalino.

No culto ecumênico, o pastor Munguba Junior convidou cada pessoa a olhar para o próximo e transmitir mensagens de fé e espiritualidade. Houve abraços e emoção compartilhada. “Eu estou com o Jornal O POVO há bastante tempo e tenho feito celebrações de Páscoa, final de ano, aniversário do jornal… Sempre primamos por fazer de forma ecumênica. No início, era apenas eu e o padre, depois acrescentamos os espiritas para estarem conosco, e ultimamente a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, tem colocado religiões de matriz africana, para contemplar toda a sociedade. Entendemos que o diferente não é nosso inimigo. Ele é nosso professor. E estamos aqui para celebrar o nascimento de Cristo”, compartilhou o pastor. Quando começou o festival de música, pessoas que transitavam pela Praça de Alimentação pararam para cantar as canções, empolgadas pelo momento, e também filmaram a apresentação. O Coral Natal de Luz também participou do evento.

O Maestro Poty compartilhou o processo de montagem do repertório: “Temos várias vertentes. Eu sou erudito, mas a Lêda - e acho muito legal isso - valoriza bastante a música nordestina, regional. Então, eu pensava em algumas coisas eruditas, mas também pop, porque aqui é um shopping, as pessoas vêm para se divertir também. Fizemos uma mescla. Quem estivesse aqui e fosse jovem ia achar legal, assim como uma pessoa mais velha”. O repertório foi preenchido por músicas cristãs em português e inglês e também clássicos pop, como “Jesus Cristo”, de Roberto Carlos, “My Sweet Lord” e “Anunciação”. Ao final, o público se reuniu para interpretar “Noite Feliz”, todos de mãos dadas e unidos por mensagens de esperança. “Para mim, é uma honra participar de um evento com uma proposta como essa, que mistura reflexão religiosa com arte. A religião é uma arte. Nós somos artistas, na medida em que nos permitimos nos lapidar a partir do Evangelho de Cristo”, afirmou o espírita Hugo Mendonça.