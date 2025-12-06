Natal de boas energias: veja elementos, rituais e receitas para a sua ceia / Crédito: EdiCase Astrologia

O Natal desperta sentimentos de conexão, cuidado e renovação, inspirando famílias a criarem ambientes mais acolhedores e cheios de significado. Em meio aos reencontros e gestos de afeto, cresce o desejo de tornar a noite especial com práticas que favoreçam leveza, prosperidade e equilíbrio emocional. Para a bruxa Tânia Gori, escritora, pesquisadora há mais de trinta anos e referência nacional em gastronomia mágica, esse momento pode ganhar ainda mais potência quando os preparos são feitos com intenção e elementos simbólicos.

“O Natal é um portal afetivo. Tudo o que colocamos à mesa vibra e reverbera no emocional das pessoas”, explica a especialista, que há anos estuda como ingredientes e rituais cotidianos podem harmonizar espaços e favorecer encontros. Abaixo, ela compartilha algumas indicações para você usar na sua ceia de Natal: 1. Raminhos verdes na mesa Alecrim, louro ou manjericão trazem: proteção, alegria, limpeza do ambiente e união entre os convidados. Podem ser colocados discretamente nos arranjos ou próximos das velas. 2. Vela branca no centro Representa paz, harmonia, equilíbrio emocional e luz para o lar. Antes de acender a vela, diga suavemente: “que esta luz acolha todos que aqui estiverem”.

3. Frutas vermelhas Morango, uva rubi, maçã ou romã despertam alegria, paquera, amor-próprio e doçura nos relacionamentos. Um recurso perfeito para famílias tensas ou encontros delicados. 4. Purificação antes da ceia Para purificação antes da ceia, acenda um incenso suave, como lavanda, capim-limão ou sândalo. Mentalize: “que este lar seja ponto de encontro do amor e da alegria”. 5. Sal mágico da prosperidade Em um potinho, coloque:

Sal rosa;

Raspas de limão;

Folha de louro. Esse item absorve tensões e atrai boa sorte. Descarte na terra após a ceia. 6. Um pedido por pessoa Deixe papéis e lápis em um cantinho da mesa. Cada convidado escreve um desejo para o novo ciclo e guarda até o Ano-Novo. 7. Roupa íntima rosada Usar roupa íntima rosada na ceia de Natal atrai amor, autocuidado e suavidade nas relações familiares.

8. Entrada mágica: salada das 4 direções Propósito: equilíbrio, harmonia familiar e abertura dos caminhos. Ingredientes Salada Folhas verdes (Terra)

Laranja picada (Fogo)

Uvas verdes (Água)

Castanhas ou nozes (Ar)

Romã (Prosperidade) Molho mágico