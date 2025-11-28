Netflix, HBO Max e Disney+ : as estreias da semana (24/11 a 30/11)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (24/11 a 30/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Stranger Things” e “The Beatles: Antologia”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Na quinta e última temporada de Stranger Things, o ano é 1987 e as consequências da abertura dos portais do mundo invertido obrigam o grupo de amigos a organizarem um plano para capturar e matar Vecna. O problema é que ninguém sabe o paradeiro do vilão.
Disney+
The Beatles: Antologia" é a série documental histórica da Apple Corps que explora a vida e a época da banda mais influente e amada de todos os tempos, contada pelos próprios Beatles. Belamente restaurada pelo Park Road Post, de Peter Jackson, e expandida de oito para nove episódios, a série oferece uma visão inédita e íntima da trajetória lendária e do funcionamento interno dos Beatles.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (24/11 a 30/11):
Netflix
- Busca Imediata: Pessoas Desaparecidas – Temporada 2
- Kevin Hart: Acting My Age
- Isso é um Bolo? Vamos Celebrar! – Temporada 2
- Três Tontos no Quênia – Temporada 1
- Stranger Things – Temporada 5
- Feliz Assalto!
- Parasita
- O Último Beijo
- A Garota Canhota
- O Freelancer: O Homem Por Trás da Foto
- Onda de Violência
- Viver
- Observadores
Prime Video
- She Rides Shotgun
- Família à Prova de Balas
- Garfield, Fora de Casa
HBO Max
- Smiling Friends — Temporada 3
- Thoughts & Prayers
- Eva Longoria: Searching for Spain
- Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
- Anjos da Noite: A Rebelião
- Anjos da Noite: Guerras de Sangue
- O Destemido Senhor da Guerra
- As Piores Prisões do Mundo – Temporada 5
- Bem-vindo à Família Plath – Temporada 7
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Vgly — Temporada 2
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Merteuil: Jogos de Sedução – Temporada 1
- Masterchef Celebridades
- I Love LA — Temporada 1
- IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
- A Cadeira — Temporada 1
Disney+
- The Voice Brasil
- Tudo É Justo — Temporada 1
- The Beatles: Antologia — Temporada 1
- Twisted Wonderland — Temporada 1
- The Kardashians — Temporada 7