Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, HBO Max e Disney+ : as estreias da semana (24/11 a 30/11)

Netflix, HBO Max e Disney+ : as estreias da semana (24/11 a 30/11)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (24/11 a 30/11)
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Stranger Things”“The Beatles: Antologia”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Na quinta e última temporada de Stranger Things, o ano é 1987 e as consequências da abertura dos portais do mundo invertido obrigam o grupo de amigos a organizarem um plano para capturar e matar Vecna. O problema é que ninguém sabe o paradeiro do vilão.

Disney+

The Beatles: Antologia" é a série documental histórica da Apple Corps que explora a vida e a época da banda mais influente e amada de todos os tempos, contada pelos próprios Beatles. Belamente restaurada pelo Park Road Post, de Peter Jackson, e expandida de oito para nove episódios, a série oferece uma visão inédita e íntima da trajetória lendária e do funcionamento interno dos Beatles.


Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (24/11 a 30/11):

Netflix

  • Busca Imediata: Pessoas Desaparecidas – Temporada 2
  • Kevin Hart: Acting My Age
  • Isso é um Bolo? Vamos Celebrar! – Temporada 2
  • Três Tontos no Quênia – Temporada 1
  • Stranger Things – Temporada 5
  • Feliz Assalto!
  • Parasita
  • O Último Beijo
  • A Garota Canhota
  • O Freelancer: O Homem Por Trás da Foto
  • Onda de Violência
  • Viver
  • Observadores

Prime Video

  • She Rides Shotgun
  • Família à Prova de Balas
  • Garfield, Fora de Casa

HBO Max

  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Thoughts & Prayers
  • Eva Longoria: Searching for Spain
  • Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
  • Anjos da Noite: A Rebelião
  • Anjos da Noite: Guerras de Sangue
  • O Destemido Senhor da Guerra
  • As Piores Prisões do Mundo – Temporada 5
  • Bem-vindo à Família Plath – Temporada 7
  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Vgly — Temporada 2
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Merteuil: Jogos de Sedução – Temporada 1
  • Masterchef Celebridades
  • I Love LA — Temporada 1
  • IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
  • A Cadeira — Temporada 1

Disney+

  • The Voice Brasil
  • Tudo É Justo — Temporada 1
  • The Beatles: Antologia — Temporada 1
  • Twisted Wonderland — Temporada 1
  • The Kardashians — Temporada 7

Confira os lançamentos do streaming da semana anterior

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

netflix prime video disney+ max

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar