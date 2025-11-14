Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (10/11 a 16/11)

Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (10/11 a 16/11)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (10/11 a 16/11)
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia da series “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”“Um Natal Bem Jonas Brothers”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max

A série é inspirada no renomado podcast Praia dos Ossos e revisita a história de Ângela Diniz, uma mulher que, por sua liberdade e autonomia, desafiou os padrões impostos às mulheres e foi brutalmente punida por isso. Seu último relacionamento terminou em tragédia quando foi assassinada à queima-roupa com quatro tiros por seu namorado Doca Street, sob o argumento de “legítima defesa da honra”, um caso que impulsionou os movimentos feministas em todo o Brasil.

Disney+

Kevin, Joe e Nick Jonas enfrentam uma série de obstáculos cada vez maiores enquanto tentam sair de Londres e chegar a Nova York a tempo de celebrar o Natal com suas famílias. O filme natalino conta com um elenco de estrelas convidadas, incluindo Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb), Kenny G (ele mesmo) e Justin Tranter (ele mesmo), com Randall Park (Brad), Jesse Tyler Ferguson (Papai Noel) e Chloe Benne (Lucy). Kevin, Joe e Nick Jonas estrelam o filme como eles mesmos, claro.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (10/11 a 16/11):

Netflix

  • Stranger Things 5: Parte 1
  • O Monstro em Mim
  • Monstro em Mim
  • Caso Eloá
  • Nouvelle Vague
  • Being Eddie

Prime Video

  • Bat-Família - Temporada 1
  • Sacramento
  • Um Dia Fora de Controle
  • Maldade - Temporada 1
  • Ghostbusters: Apocalipse de Gelo
  • Ainda Estou Aqui
  • Landman - Temporada 2

Disney+

  • Tudo É Justo - Temporada 1
  • Twisted Wonderland - Temporada 1
  • Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh - Temporada 1
  • The Kardashians - Temporada 7
  • A Vida Secreta das Esposas Mórmons - Temporada 3
  • Um Natal Bem Jonas Brothers

HBO Max

  • Smiling Friends - Temporada 3
  • Narrativas Negras Não Contadas - Temporada 2
  • Numberblocks Specials
  • Numberblocks - Temporada 5
  • Eva Longoria: Searching for Mexico
  • Presos em flagrante: Tretas - Temporada 2
  • É Assim Que um Amor Começa! - Temporada 2
  • Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7
  • Cartas na Mesa: Desafio Culinário
  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Vgly - Temporada 2
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau- Temporada 1
  • IT: Bem-Vindos A Derry - Temporada 1
  • A Cadeira - Temporada 1
  • One to One: John & Yoko
  • A Fiança
  • O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos
  • Merteuil: Jogos de Sedução
  • Clube Spelunca - Temporada 1
  • Wicked: Uma Noite Maravilhosa
  • Ninguém Sabe Quem Eu Sou
  • Uma Prova de Coragem
  • I Love LA - Temporada 1
  • Jumanji: Bem-Vindo à Selva
  • Histórias Extraordinárias
  • Adult Swim Smalls - Temporadas 1 a 7

Confira os lançamentos do streaming da semana anterior

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

netflix prime video disney+ max

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar