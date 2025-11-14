Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (10/11 a 16/11)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (10/11 a 16/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da series “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” e “Um Natal Bem Jonas Brothers”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
HBO Max
A série é inspirada no renomado podcast Praia dos Ossos e revisita a história de Ângela Diniz, uma mulher que, por sua liberdade e autonomia, desafiou os padrões impostos às mulheres e foi brutalmente punida por isso. Seu último relacionamento terminou em tragédia quando foi assassinada à queima-roupa com quatro tiros por seu namorado Doca Street, sob o argumento de “legítima defesa da honra”, um caso que impulsionou os movimentos feministas em todo o Brasil.
Disney+
Kevin, Joe e Nick Jonas enfrentam uma série de obstáculos cada vez maiores enquanto tentam sair de Londres e chegar a Nova York a tempo de celebrar o Natal com suas famílias. O filme natalino conta com um elenco de estrelas convidadas, incluindo Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb), Kenny G (ele mesmo) e Justin Tranter (ele mesmo), com Randall Park (Brad), Jesse Tyler Ferguson (Papai Noel) e Chloe Benne (Lucy). Kevin, Joe e Nick Jonas estrelam o filme como eles mesmos, claro.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (10/11 a 16/11):
Netflix
- Stranger Things 5: Parte 1
- O Monstro em Mim
- Caso Eloá
- Nouvelle Vague
- Being Eddie
Prime Video
- Bat-Família - Temporada 1
- Sacramento
- Um Dia Fora de Controle
- Maldade - Temporada 1
- Ghostbusters: Apocalipse de Gelo
- Ainda Estou Aqui
- Landman - Temporada 2
Disney+
- Tudo É Justo - Temporada 1
- Twisted Wonderland - Temporada 1
- Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh - Temporada 1
- The Kardashians - Temporada 7
- A Vida Secreta das Esposas Mórmons - Temporada 3
- Um Natal Bem Jonas Brothers
HBO Max
- Smiling Friends - Temporada 3
- Narrativas Negras Não Contadas - Temporada 2
- Numberblocks Specials
- Numberblocks - Temporada 5
- Eva Longoria: Searching for Mexico
- Presos em flagrante: Tretas - Temporada 2
- É Assim Que um Amor Começa! - Temporada 2
- Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7
- Cartas na Mesa: Desafio Culinário
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Vgly - Temporada 2
- Missão Faxina com Ellen Milgrau- Temporada 1
- IT: Bem-Vindos A Derry - Temporada 1
- A Cadeira - Temporada 1
- One to One: John & Yoko
- A Fiança
- O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos
- Merteuil: Jogos de Sedução
- Clube Spelunca - Temporada 1
- Wicked: Uma Noite Maravilhosa
- Ninguém Sabe Quem Eu Sou
- Uma Prova de Coragem
- I Love LA - Temporada 1
- Jumanji: Bem-Vindo à Selva
- Histórias Extraordinárias
- Adult Swim Smalls - Temporadas 1 a 7