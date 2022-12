Escola de Gestão e Produção Cultural abre inscrições janeiro

Capacitar produtores e gestores culturais é o objetivo da Escola Livre de Gestão, Produção e Políticas Culturais (ECult), iniciativa da Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais do Ceará e co-realizada pela Cia. de Teatro "Que História é Essa?". Com inscrições abertas até 5 de janeiro, as aulas acontecem de forma híbrida, com módulos onlines e presenciais em Fortaleza.

Em seu primeiro ano letivo, a Escola Livre de Gestão, Produção e Políticas Culturais tem como público alvo pessoas que já atuem na cena cultural há pelo menos um ano. O Programa de Formação da Escola será dividido em 3 ciclos de aprendizagem, independentes e complementares entre si. São eles: Clico Base, Ciclo Imersivo e Ciclo Base somado ao Imersivo.

Quais os temas da Escola?

Os temas variam de acordo com o ciclo escolhido. Confira o destaque de cada um:

Ciclo Base: Voltado à Produção Cultural, este ciclo tem 156 h/a, divido entre módulos presenciais e lives temáticas. Serão abordados: "Elementos introdutórios para produção e gestão cultural", "Gestão de informações" e "Programas, projetos e eventos culturais".

Ciclo Imersivo: Voltado à Gestão Cultural, este ciclo terá início no segundo semestre de 2022. Entre os temas estão "Gestão cultural na prática", "Economia e administração para a área cultural" e "Marcos legais da cultura".

Ciclo Base + Imersivo: Unindo os principais pontos de cada módulo, aborda políticas culturais e desenvolvimento de carreira, contando com lives temáticas e discussões de cada módulo do ciclo base e do ciclo imersivo.

Quem pode se inscrever?

O primeiro critério é ter acima de 18 anos na data de inscrição. Para o Ciclo Base e Ciclo Base + Imersivo, é necessário ter pelo menos um ano de experiência prático-profissional e/ou participação em coletivos culturais, preferencialmente com atuação em periferias e nas áreas de produção e/ou de gestão cultural.

Já para somente o Imersivo, o critério é de 3 anos de experiência prático-profissional e/ou participação em coletivos culturais nas áreas de produção e/ou de gestão cultural. Para comprovar, os inscritos deverão anexar, no ato de inscrição: declarações, links ou prints de sites que indiquem a participação em trabalhos e/ou formações, fotos de atuação profissional, vídeos, cards de espetáculos, matérias de jornal, declarações e certificados.

Como acontece a seleção?

A seleção acontece de forma 100% remota. A primeira etapa se baseia em preencher um formulário online, que será avaliado de acordo com dois critérios: comprovação de atuação profissional e comprovação de atuação em área considerada prioritária (Bairros de Periferia de Fortaleza ou RMF para o Ciclo Base e Municípios do Interior do Ceará para o Ciclo Imersivo). O candidato pode marcar de 0 a 15 pontos, sendo disponibilizadas 30 vagas para cada ciclo.

Escola Livre de Gestão, Produção e Políticas Culturais

Período de Inscrições: de 18/12/2022 até as 23h59min de 05/01/2023

Onde: Formulário online

Mais informações: redes sociais da Escola

