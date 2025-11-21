Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (17/11 a 23/11)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (17/11 a 23/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filmes “O Filho de Mil Homens” e “Anjos da Noite: A Rebelião”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Em uma pequena vila, um pescador solitário com o sonho de ter um filho se conecta, de forma extraordinária, a um grupo de pessoas e seus segredos.
Prime Video
A história das origens de uma luta sangrenta que perdura pelos séculos afora. A guerra entre os aristocráticos vampiros e aqueles que um dia foram seus escravos, os lycans.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (17/11 a 23/11):
Netflix
- Selena y Los Dinos: Legado de Família
- A Grande Mentira
- O Exorcista do Papa
- O Filho de Mil Homens
- O Mistério da Família Carman
- Borbulhas de Amor
- Invejosa – Temporada 3
- As Loucuras
- Um Espião Infiltrado – Temporada 2
- O Pior Vizinho do Mundo
- Natal dos Pequenos
- Sonhos de Trem
- One Shot com Ed Sheeran
- Jantando com a Família Kapoor
Prime Video
- The Mighty Nien – Temporada 1
- 31 Minutos: Calurosa Navidad
HBO Max
- Smiling Friends — Temporada 3
- Thoughts & Prayers
- Eva Longoria: Searching for Spain
- Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
- Anjos da Noite: A Rebelião
- Anjos da Noite: Guerras de Sangue
- O Destemido Senhor da Guerra
- As Piores Prisões do Mundo – Temporada 5
- Bem-vindo à Família Plath – Temporada 7
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Vgly — Temporada 2
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Merteuil: Jogos de Sedução – Temporada 1
- Masterchef Celebridades
- I Love LA — Temporada 1
- IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
- A Cadeira — Temporada 1
Disney+
- The Voice Brasil
- Tudo É Justo — Temporada 1
- A Mão que Balança o Berço
- Twisted Wonderland — Temporada 1
- Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh — Temporada 1
- The Kardashians — Temporada 7