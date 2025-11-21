Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (17/11 a 23/11)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (17/11 a 23/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filmes “O Filho de Mil Homens”“Anjos da Noite: A Rebelião”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Em uma pequena vila, um pescador solitário com o sonho de ter um filho se conecta, de forma extraordinária, a um grupo de pessoas e seus segredos.

Prime Video

A história das origens de uma luta sangrenta que perdura pelos séculos afora. A guerra entre os aristocráticos vampiros e aqueles que um dia foram seus escravos, os lycans.


Confira todos os lançamentos no streaming da semana (17/11 a 23/11):

Netflix

  • Selena y Los Dinos: Legado de Família
  • A Grande Mentira
  • O Exorcista do Papa
  • O Filho de Mil Homens
  • O Mistério da Família Carman
  • Borbulhas de Amor
  • Invejosa – Temporada 3
  • As Loucuras
  • Um Espião Infiltrado – Temporada 2
  • O Pior Vizinho do Mundo
  • Natal dos Pequenos
  • Sonhos de Trem
  • One Shot com Ed Sheeran
  • Jantando com a Família Kapoor

Prime Video

  • The Mighty Nien – Temporada 1
  • 31 Minutos: Calurosa Navidad

HBO Max

  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Thoughts & Prayers
  • Eva Longoria: Searching for Spain
  • Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
  • Anjos da Noite: A Rebelião
  • Anjos da Noite: Guerras de Sangue
  • O Destemido Senhor da Guerra
  • As Piores Prisões do Mundo – Temporada 5
  • Bem-vindo à Família Plath – Temporada 7
  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Vgly — Temporada 2
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Merteuil: Jogos de Sedução – Temporada 1
  • Masterchef Celebridades
  • I Love LA — Temporada 1
  • IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
  • A Cadeira — Temporada 1

Disney+

  • The Voice Brasil
  • Tudo É Justo — Temporada 1
  • A Mão que Balança o Berço
  • Twisted Wonderland — Temporada 1
  • Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh — Temporada 1
  • The Kardashians — Temporada 7

