De Zeus ao Pantera Negra: uma história dos super-heróis

Em 2016, o filme "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" reuniu dois dos maiores super-heróis / Crédito: Clay Eno/Warner Bros. Entertainments/AP Photo/picture alliance

A vida dos super-heróis não é fácil: em sua eterna batalha contra o mal, eles precisam enfrentar supervilões e, de forma altruísta, deixar de lado seus próprios desejos. Pelo menos, eles quase sempre saem ilesos das lutas – graças aos seus superpoderes. Eles podem voar, são incrivelmente fortes e têm uma série de outras habilidades fenomenais. Seus poderes especiais se devem a diversos fatores.

O Super-Homem, por exemplo, vem do planeta Krypton – ou seja, na verdade, ele é um alienígena, embora em forma humana. Quando criança, foi enviado à Terra em uma nave espacial e obtém sua força sobre-humana do Sol, que o recarrega, e da gravidade reduzida de seu planeta natal. O Homem-Aranha, por outro lado, é picado por uma aranha radioativa e, a partir daí, ganha o poder de tecer teias e escalar paredes. Às vezes, laços familiares também ajudam: a Mulher-Maravilha, por exemplo, é filha de uma guerreira amazona e de um deus. Super-heróis na antiguidade “Todos os personagens que vemos nos quadrinhos, filmes e em todos os outros lugares hoje em dia têm, na verdade, suas origens na antiguidade e até mesmo em tempos ainda mais remotos”, afirma o arqueólogo Michael Merkel, curador da exposição Mito dos Super-Heróis, no Museu Arqueológico de Hamburgo. Exposição em Hamburgo mostra que os super-heróis de hoje remontam à antiguidade Crédito: Archäologisches Museum Hamburg/Contemporanea Progett

Os deuses da mitologia grega ou nórdica-germânica tinham poderes extraordinários, explica. “Há Zeus, que lança raios, ou Netuno, capaz de desencadear uma maré de tempestade. Thor, o deus do trovão, pode invocar tormentas.” Os faraós também se retratavam como super-heróis, como filhos do deus Sol – responsáveis ​​pela luz no mundo. “A razão subjacente para isso provavelmente é que fenômenos naturais incomuns só podiam ser explicados dessa maneira. Nossos super-heróis de hoje se assemelham a esses deuses, mesmo que não os chamemos assim.”

Brinquedos da Antiguidade Quando falamos em bonecos da infância, a maioria das pessoas pensa em super-heróis e não em deuses – e não faz a menor ideia de que esse tipo de objeto já era popular há 2.000 anos. "Naquela época, você podia comprar bonecos de gladiadores nas grandes arenas. Eles eram feitos de barro, tinham um capacete removível ou podiam mover um dos braços." Michael Merkel Os gladiadores vitoriosos e os deuses da antiguidade deram lugar aos heróis e heroínas dos tempos modernos – os lendários personagens fantasiados cujas histórias começaram nos quadrinhos e que agora faturam alto em blockbusters.

O Super-Homem foi o primeiro super-herói a alcançar fama mundial. Ele surgiu em 1938, com a publicação de Action Comics #1. Musculoso, vestindo um traje justo que cobre todo o corpo e uma capa vermelha, ele luta pela justiça de forma irrepreensível. “Muitos super-heróis surgiram em uma época moldada por firmes valores morais americanos”, diz Merkel. “Eles não faziam nada ilegal, tinham que ser sempre 'limpos' e honrados.” Deuses nada virtuosos Mas, se as histórias em quadrinhos seguissem os valores dos deuses gregos, o Super-Homem provavelmente não teria se tornado tão virtuoso.