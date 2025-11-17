Carlinhos de Jesus volta a dançar após se recuperar de doença

Carlinhos de Jesus volta a dançar em pé com sua parceria Renata Capucci, / Crédito: Reprodução/Globo

Carlinhos de Jesus, um dos grandes nomes da dança no Brasil, voltou a ficar em pé e sambou no Fantástico, exibido no último domingo, 16. Em tratamento de uma doença autoimune, o bailarino havia passado cinco meses em uma cadeira de rodas com movimentos limitados devido à sua condição.

O também jurado da Dança dos Famosos foi diagnosticado com neuroradiculopatia desmielinizante infecciosa crônica em 2022, mas a condição se agravou somente em junho de 2025, quando Carlinhos perdeu a mobilidade. Leia também | Releitura de "Dom Quixote" é apresentada em teatros do Ceará

"Eu achava que não voltaria a dançar, a me levantar", admitiu ao Fantástico. O retorno do samba sob os dois pés foi feito como um desafio. Em participação anterior à revista dominical, Carlinhos havia feito a promessa ao vivo: "Eu vou voltar a fazer esse malandro! E vou voltar contigo!!!". O “contigo” a quem o artista se refere era a repórter Renata Capucci, partner (parceira) do bailarino desde os anos 1990. A também dançarina tem Parkinson e teve que lidar com a rigidez em decorrência de sua condição.

O momento aconteceu diante de uma plateia formada por médicos, amigos, filhos, netos e fãs. "Achava que era uma figuração fazer uma cena de uma gafieira", disse o artista emocionado. Carlinhos de Jesus passa por tratamento intenso O dançarino passou por um tratamento intenso para conseguir cumprir o desafio. Ele realizou imunoterapia, procedimento que usa o próprio sistema imunológico para combater a doença.


