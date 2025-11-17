Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlinhos de Jesus volta a dançar após se recuperar de doença

Artista surpreendeu ao público ao dançar em pé após período sem poder andar devido a doença crônica; bailarino dividiu momento com parceira de anos
Carlinhos de Jesus, um dos grandes nomes da dança no Brasil, voltou a ficar em pé e sambou no Fantástico, exibido no último domingo, 16.

Em tratamento de uma doença autoimune, o bailarino havia passado cinco meses em uma cadeira de rodas com movimentos limitados devido à sua condição.

O também jurado da Dança dos Famosos foi diagnosticado com neuroradiculopatia desmielinizante infecciosa crônica em 2022, mas a condição se agravou somente em junho de 2025, quando Carlinhos perdeu a mobilidade.

Leia também | Releitura de "Dom Quixote" é apresentada em teatros do Ceará

"Eu achava que não voltaria a dançar, a me levantar", admitiu ao Fantástico. O retorno do samba sob os dois pés foi feito como um desafio. Em participação anterior à revista dominical, Carlinhos havia feito a promessa ao vivo: "Eu vou voltar a fazer esse malandro! E vou voltar contigo!!!".

O “contigo” a quem o artista se refere era a repórter Renata Capucci, partner (parceira) do bailarino desde os anos 1990. A também dançarina tem Parkinson e teve que lidar com a rigidez em decorrência de sua condição.

O momento aconteceu diante de uma plateia formada por médicos, amigos, filhos, netos e fãs. "Achava que era uma figuração fazer uma cena de uma gafieira", disse o artista emocionado.

Carlinhos de Jesus passa por tratamento intenso

O dançarino passou por um tratamento intenso para conseguir cumprir o desafio. Ele realizou imunoterapia, procedimento que usa o próprio sistema imunológico para combater a doença.

Carlinhos também passou por sessões de fisioterapia e exercícios físicos. Apesar disso, o artista tinha medo de não voltar a dançar, nem mesmo a ficar em pé. "Eu achava que eu não voltaria a dançar, a me levantar", confessou.

"Eu olhava pra perna e dizia... Meu cérebro queria que ela viesse e ela não vinha", relembrou. "Agora ela vem", continuou em celebração.

