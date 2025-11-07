Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (03/11 a 09/11)

Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (03/11 a 09/11)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (03/11 a 09/11)
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia da series “Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7 ”“Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max

Agentes de vigilância encaram uma nova onda de desafios que ameaçam a segurança nas áreas restritas dos mais movimentados aeroportos brasileiros.

Prime Video

Após uma traição dolorosa, Ruby precisa encarar as ruínas de seu relacionamento com James. Ela só quer uma coisa: sua antiga vida de volta, quando ela era invisível em Maxton Hall. Enquanto ela tenta suprimir seus sentimentos, o arrependido James faz todo o possível para conquistá-la novamente, custe o que custar.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (03/11 a 09/11):

Netflix

  • Manga
  • Baramulla
  • Frankenstein
  • Os Sneetches
  • Você Estava Lá
  • Nasce Uma Estrela
  • No Mar e na Guerra
  • Simplesmente Alicia
  • Bad Genius: A Série
  • Um Herói do Coração
  • Um Noivo e Duas Noivas
  • O Naufrágio do Heweliusz
  • Os Caras Malvados no Pedaço
  • Round 6: O Desafio - Temporada 2
  • Como um Relâmpago - Temporada 1
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things
  • The Vince Staples Show - Temporada 2

Prime Video

  • A Mulher no Jardim
  • Drop, Ameaça Anônima
  • Wicked: Evento Especial
  • Tatsuki Fujimoto 17-26 - Temporada 1
  • Desprazer em te conhecer - Temporada 1
  • MasterChef Dessert Masters - Temporada 1
  • Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2

Disney+

  • Kiff
  • Wandance
  • Yes Ma’am
  • Tudo É Justo
  • O Manipulado
  • Amor + Guerra
  • The Voice Brasil
  • A Escrava Isaura
  • The Kardashians
  • A Rainha da Pérsia
  • Amor de Mentirinha
  • Pré-Escola: O Musical
  • What Specie Are You?
  • Seventeen: Our Chapter
  • Até que se Prove o Contrário
  • Rock & Roll Hall of Fame 2025
  • The Great North – Temporada 5
  • Disney Twisted-Wonderland: A Série
  • A Pior Volta ao Mundo – Temporada 1
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh
  • Predador: Terras Selvagens | Uma Visão Especial
  • Fogo e Àgua: Criando Os Filmes De Avatar - Temporada 1

HBO Max

  • Vgly - Temporada 2
  • I Love LA - Temporada 1
  • A Cadeira - Temporada 1
  • Smiling Friends - Temporada 3
  • Clube Spelunca - Temporada 1
  • Meu Ayrton Por Adriane Galisteu
  • IT: Bem-Vindos A Derry - Temporada 1
  • Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau - Temporada 1

Confira os lançamentos do streaming da semana anterior

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

netflix prime video disney+ max

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar