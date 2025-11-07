Netflix, Disney+ e HBO Max : as estreias da semana (03/11 a 09/11)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (03/11 a 09/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da series “Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7 ” e “Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
HBO Max
Agentes de vigilância encaram uma nova onda de desafios que ameaçam a segurança nas áreas restritas dos mais movimentados aeroportos brasileiros.
Prime Video
Após uma traição dolorosa, Ruby precisa encarar as ruínas de seu relacionamento com James. Ela só quer uma coisa: sua antiga vida de volta, quando ela era invisível em Maxton Hall. Enquanto ela tenta suprimir seus sentimentos, o arrependido James faz todo o possível para conquistá-la novamente, custe o que custar.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (03/11 a 09/11):
Netflix
- Manga
- Baramulla
- Frankenstein
- Os Sneetches
- Você Estava Lá
- Nasce Uma Estrela
- No Mar e na Guerra
- Simplesmente Alicia
- Bad Genius: A Série
- Um Herói do Coração
- Um Noivo e Duas Noivas
- O Naufrágio do Heweliusz
- Os Caras Malvados no Pedaço
- Round 6: O Desafio - Temporada 2
- Como um Relâmpago - Temporada 1
- Leanne Morgan: Unspeakable Things
- The Vince Staples Show - Temporada 2
Prime Video
- A Mulher no Jardim
- Drop, Ameaça Anônima
- Wicked: Evento Especial
- Tatsuki Fujimoto 17-26 - Temporada 1
- Desprazer em te conhecer - Temporada 1
- MasterChef Dessert Masters - Temporada 1
- Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2
Disney+
- Kiff
- Wandance
- Yes Ma’am
- Tudo É Justo
- O Manipulado
- Amor + Guerra
- The Voice Brasil
- A Escrava Isaura
- The Kardashians
- A Rainha da Pérsia
- Amor de Mentirinha
- Pré-Escola: O Musical
- What Specie Are You?
- Seventeen: Our Chapter
- Até que se Prove o Contrário
- Rock & Roll Hall of Fame 2025
- The Great North – Temporada 5
- Disney Twisted-Wonderland: A Série
- A Pior Volta ao Mundo – Temporada 1
- Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
- Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh
- Predador: Terras Selvagens | Uma Visão Especial
- Fogo e Àgua: Criando Os Filmes De Avatar - Temporada 1
HBO Max
- Vgly - Temporada 2
- I Love LA - Temporada 1
- A Cadeira - Temporada 1
- Smiling Friends - Temporada 3
- Clube Spelunca - Temporada 1
- Meu Ayrton Por Adriane Galisteu
- IT: Bem-Vindos A Derry - Temporada 1
- Aeroporto: Área Restrita - Temporada 7
- Missão Faxina com Ellen Milgrau - Temporada 1