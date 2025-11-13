Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova Olinda recebe o título de 'Cidade da Arte em Couro'

Nova Olinda, terra de Espedito Seleiro, recebe o título de "Cidade da Arte em Couro"

Lei Estadual reconhece município cearense como "Cidade da Arte em Couro"; sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado
Autor Eduarda Porfírio
Autor
Eduarda Porfírio Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Local de residência e origem do mestre Espedito Seleiro, Nova Olinda agora é oficialmente a “Cidade da Arte em Couro” segundo a Lei Estadual nº 19.516/25.

Sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), a nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última terça-feira, 11.

A lei é de autoria do deputado estadual Marcos Sobreira, do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

"Com a sanção da Lei nº 19.516/25, de nossa iniciativa, o governador Elmano de Freitas reconhece oficialmente o que o povo do Cariri e do Ceará já sabiam há muito tempo: Nova Olinda é um berço de talento, criatividade e tradição", disse Marcos ao celebrar a sanção.

Nova Olinda: Museu do Ciclo do Couro

Nova Olinda está situada na Região Metropolitana do Cariri e é palco para a tradição cultural cearense, como artesanato. O trabalho artesanal com couro faz parte da história do Ceará desde o século XVII.

Hoje, o ofício é mantido vivo por mestres da cultura como Espedito Seleiro. O espaço é uma oficina, museu e loja.

  • Onde: rua Jeremias Pereira, s/n - Nova Olinda
  • Mais informações: @espeditoseleirooficial no Instagram | (88) 3546 1432

