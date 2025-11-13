Nova Olinda recebe o título de 'Cidade da Arte em Couro'

Nova Olinda, terra de Espedito Seleiro, recebe o título de "Cidade da Arte em Couro"Lei Estadual reconhece município cearense como "Cidade da Arte em Couro"; sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado
Local de residência e origem do mestre Espedito Seleiro, Nova Olinda agora é oficialmente a “Cidade da Arte em Couro” segundo a Lei Estadual nº 19.516/25.
Sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), a nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última terça-feira, 11.
A lei é de autoria do deputado estadual Marcos Sobreira, do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
"Com a sanção da Lei nº 19.516/25, de nossa iniciativa, o governador Elmano de Freitas reconhece oficialmente o que o povo do Cariri e do Ceará já sabiam há muito tempo: Nova Olinda é um berço de talento, criatividade e tradição", disse Marcos ao celebrar a sanção.
Nova Olinda: Museu do Ciclo do Couro
Nova Olinda está situada na Região Metropolitana do Cariri e é palco para a tradição cultural cearense, como artesanato. O trabalho artesanal com couro faz parte da história do Ceará desde o século XVII.
Hoje, o ofício é mantido vivo por mestres da cultura como Espedito Seleiro. O espaço é uma oficina, museu e loja.
- Onde: rua Jeremias Pereira, s/n - Nova Olinda
- Mais informações: @espeditoseleirooficial no Instagram | (88) 3546 1432