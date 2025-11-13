Nova Olinda recebe o título de 'Cidade da Arte em Couro'

Espedito Seleiro, artesão. (Foto: Hélio Filho/Divulgação) / Crédito: Hélio Filho

Local de residência e origem do mestre Espedito Seleiro, Nova Olinda agora é oficialmente a “Cidade da Arte em Couro” segundo a Lei Estadual nº 19.516/25. Sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), a nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última terça-feira, 11.

A lei é de autoria do deputado estadual Marcos Sobreira, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Berço de Espedito Seleiro, Nova Olinda ganha título de "Cidade da Arte em Couro" (Foto: Tatiana Fortes/O POVO) Crédito: TATIANA FORTES "Com a sanção da Lei nº 19.516/25, de nossa iniciativa, o governador Elmano de Freitas reconhece oficialmente o que o povo do Cariri e do Ceará já sabiam há muito tempo: Nova Olinda é um berço de talento, criatividade e tradição", disse Marcos ao celebrar a sanção.