Prime Video, Netflix e HBO Max : as estreias da semana (27/10 a 02/11)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (27/10 a 02/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia da series “Os Donos do Jogo ”“Tremembé ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video

A chegada de Suzane Von Richthofen abala a ordem em Tremembé e inicia uma disputa com Elize Matsunaga, enquanto Jatobá, Nardoni, Roger, Daniel e Cristian Cravinhos, entre outros criminosos, desafiam o sistema, em meio a conflitos internos e externos.

Netflix

Um novato ambiciona liderar o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e acaba se envolvendo em uma perigosa rede de traições, luxúria e sangue.

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (27/10 a 02/11):

Netflix

  • A Agente — Temporada 1
  • Babo: A História de Haftbefehl
  • A Batalha dos 100: Ásia — Temporada 1
  • Pesadelos da Natureza — Temporada 2
  • Mo Amer: Wild World
  • Balada de Um Jogador
  • Os Donos do Jogo — Temporada 1
  • Sunset – Milha de Ouro — Temporada 9
  • The Witcher — Temporada 4
  • Aileen: A História de uma Serial Killer
  • Império de Amsterdã — Temporada 1
  • Son of a Donkey — Temporada 1

Prime Video

  • O Amigo
  • Hazbin Hotel — Temporada 2
  • Hedda
  • Tremembé — Temporada 1
  • Cometierra — Temporada 1

Disney+

  • The Voice Brasil
  • A Vida de Jó
  • Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
  • Only Murders in the Building — Temporada 5
  • Twisted Wonderland — Temporada 1
  • Playback: Juntas Somos Uma — Temporada 1
  • Os Feiticeiros Além de Waverly Place — Temporada 2
  • Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh — Temporada 1
  • Uma Mente Excepcional — Temporada 2
  • The Kardashians — Temporada 7

HBO Max

  • O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Haha, You Clowns
  • O Sniper de DC: Um Caso de Violência Doméstica
  • Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
  • A Aldeia dos Amaldiçoados
  • Fantasmas de Marte de John Carpenter
  • 100 Day Dream Home — Temporada 6
  • Vgly — Temporada 2, Episódio 3
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Georgie e Mandy – Seu Primeiro Casamento — Temporada 2
  • A Maldição do Colar
  • Clube Spelunca — Temporada 1
  • Gordon Ramsay: Serviço Secreto (cozinha)
  • Sexta-Feira 13: Assassinatos Reais (crime)
  • Assassinatos na Rua Elm

