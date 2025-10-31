Prime Video, Netflix e HBO Max : as estreias da semana (27/10 a 02/11)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (27/10 a 02/11)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da series “Os Donos do Jogo ” e “Tremembé ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Prime Video
A chegada de Suzane Von Richthofen abala a ordem em Tremembé e inicia uma disputa com Elize Matsunaga, enquanto Jatobá, Nardoni, Roger, Daniel e Cristian Cravinhos, entre outros criminosos, desafiam o sistema, em meio a conflitos internos e externos.
Netflix
Um novato ambiciona liderar o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e acaba se envolvendo em uma perigosa rede de traições, luxúria e sangue.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (27/10 a 02/11):
Netflix
- A Agente — Temporada 1
- Babo: A História de Haftbefehl
- A Batalha dos 100: Ásia — Temporada 1
- Pesadelos da Natureza — Temporada 2
- Mo Amer: Wild World
- Balada de Um Jogador
- Os Donos do Jogo — Temporada 1
- Sunset – Milha de Ouro — Temporada 9
- The Witcher — Temporada 4
- Aileen: A História de uma Serial Killer
- Império de Amsterdã — Temporada 1
- Son of a Donkey — Temporada 1
Prime Video
- O Amigo
- Hazbin Hotel — Temporada 2
- Hedda
- Tremembé — Temporada 1
- Cometierra — Temporada 1
Disney+
- The Voice Brasil
- A Vida de Jó
- Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
- Only Murders in the Building — Temporada 5
- Twisted Wonderland — Temporada 1
- Playback: Juntas Somos Uma — Temporada 1
- Os Feiticeiros Além de Waverly Place — Temporada 2
- Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh — Temporada 1
- Uma Mente Excepcional — Temporada 2
- The Kardashians — Temporada 7
HBO Max
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
- Smiling Friends — Temporada 3
- Haha, You Clowns
- O Sniper de DC: Um Caso de Violência Doméstica
- Aeroporto: Área Restrita — Temporada 7
- A Aldeia dos Amaldiçoados
- Fantasmas de Marte de John Carpenter
- 100 Day Dream Home — Temporada 6
- Vgly — Temporada 2, Episódio 3
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Georgie e Mandy – Seu Primeiro Casamento — Temporada 2
- A Maldição do Colar
- Clube Spelunca — Temporada 1
- Gordon Ramsay: Serviço Secreto (cozinha)
- Sexta-Feira 13: Assassinatos Reais (crime)
- Assassinatos na Rua Elm