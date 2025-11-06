Círculo Militar realiza baile Anos Dourados em novembro; confira

Festa Anos Dourados visita canções que marcaram época em noite de muita dança e diversão; ingressos já estão à venda

No próximo dia 15 de novembro acontece o baile Anos Dourados, no Círculo Militar de Fortaleza. A festa promete visitar hits nostálgicos nas vozes de atrações locais.



O evento inicia às 20 horas com Fernandinho&Banda, que trará ritmos como bolero, samba, tango, além de canções que marcaram época.