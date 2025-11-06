Círculo Militar realiza baile Anos Dourados em novembro; confira

Círculo Militar realiza baile Anos Dourados em novembro; confiraFesta Anos Dourados visita canções que marcaram época em noite de muita dança e diversão; ingressos já estão à venda
No próximo dia 15 de novembro acontece o baile Anos Dourados, no Círculo Militar de Fortaleza. A festa promete visitar hits nostálgicos nas vozes de atrações locais.
O evento inicia às 20 horas com Fernandinho&Banda, que trará ritmos como bolero, samba, tango, além de canções que marcaram época.
Os Januários completam a noite com muito forró. Os ingressos já estão à venda, com mesas para quatro e seis lugares.
Os interessados podem garantir sua presença através do telefone: 85 99962.0703.
Baile Anos Dourados
- Quando: sábado, 15, às 20 horas
- Onde: Círculo Militar de Fortaleza (rua Canuto de Aguiar, 425 - Meireles)
- Quanto: R$320 (4 lugares) e R$480 (6 lugares)
- Mais informações e ingressos: 85 99962.0703