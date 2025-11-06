Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Círculo Militar realiza baile Anos Dourados em novembro; confira

Festa Anos Dourados visita canções que marcaram época em noite de muita dança e diversão; ingressos já estão à venda
No próximo dia 15 de novembro acontece o baile Anos Dourados, no Círculo Militar de Fortaleza. A festa promete visitar hits nostálgicos nas vozes de atrações locais.

O evento inicia às 20 horas com Fernandinho&Banda, que trará ritmos como bolero, samba, tango, além de canções que marcaram época.

Os Januários completam a noite com muito forró. Os ingressos já estão à venda, com mesas para quatro e seis lugares.

Os interessados podem garantir sua presença através do telefone: 85 99962.0703.

Baile Anos Dourados

  • Quando: sábado, 15, às 20 horas
  • Onde: Círculo Militar de Fortaleza (rua Canuto de Aguiar, 425 - Meireles)
  • Quanto: R$320 (4 lugares) e R$480 (6 lugares)
  • Mais informações e ingressos: 85 99962.0703

