Bandas de metal extremo do Nordeste tocam em festival no Benfica

Tradicionalmente realizado em novembro, o festival conquistou destaque na cena underground de Fortaleza por abrir espaço a bandas de metal extremo de diferentes regiões do País. “Sempre buscamos reunir grandes nomes do Brasil, vindos tanto das capitais quanto do interior. Já recebemos grupos de Campina Grande até Sobral, cidades onde o metal extremo tem uma força impressionante ”, destaca Maciel Souza, produtor do evento.

Consolidado no calendário de festivais underground do Ceará, o Alcoholic Vomit Fest chega à sua 13ª edição neste sábado, 8, no Casarão do Benfica. O evento reúne grandes nomes da cena de metal extremo do Nordeste , como Bode Preto (PI), Open The Coffin (RN), Morbid Whisper (PI), Facetumor (CE) e Sheol (CE). Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis nas lojas Jazigo Distro, Waldowar, Planet CDs e no Covil Rock Bar.

A cada edição, a produção do Alcoholic Vomit Fest busca equilibrar nomes locais com bandas experientes da cena underground nacional. Neste sábado, a atenção se volta para o retorno da Bode Preto, que não se apresenta em Fortaleza desde 2017. Liderada pelo guitarrista e vocalista Josh SS, a banda sobe ao palco com uma formação especial. “Na bateria teremos Bruno Gabai, um grande amigo de Fortaleza que já tocou conosco em turnês anteriores. Eu também toquei na banda dele, a Insanity, em 1999. Então, sempre que tocamos em Fortaleza acabamos tocando juntos”, conta Josh. O grupo preparou um setlist que passará pelo EP "Dark Night" (2010) e pelos álbuns "Inverted Blood" (2012) e "Mystic Massacre" (2015).

Além da Bode Preto, o festival também recebe a Open The Coffin, banda já bastante conhecida pelo público cearense. O grupo apresenta o novo single “Zombiefied”, faixa do álbum "Once Alive, Always Dead" (2025), lançado pela Black Hole Productions. A música ganhou um videoclipe já disponível nas plataformas digitais. Confira.

“Em meio a tanta IA para lá e para cá, assistir a um clipe feito com as próprias mãos só reforça o valor desse trabalho”, comentou um fã na publicação oficial do vídeo no YouTube. Criada em 2019 por Cláudio Slayer, a Open The Coffin produz uma sonoridade voltada ao death metal old school e já lançou o EP "Only Death Prevails" (2019) e os álbuns "The World Is a Casket" (2022) e "Once Alive, Always Dead" (2025).