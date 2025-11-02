Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa Realness realiza edição em Fortaleza pela primeira vez

Festa Realness realiza edição em Fortaleza pela primeira vez

Em dezembro, evento terá participantes do Drag Race Brasil e shows de drag queens cearenses
Autor Eduarda Porfírio
Autor
Eduarda Porfírio Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Considerado um dos maiores festivais de drag queens da América Latina, o Realness desembarca em Fortaleza em 13 de dezembro pela primeira vez.

A edição será realizada na Valentina Club, a partir das 23 horas. Como atrações principais terá grandes nomes da arte drag brasileira e que estiveram no RuPaul Drag Race Brasil, como Helena Malditta e Melody Queen, da primeira e segunda temporada, respectivamente.

Leia também | Guns N’ Roses retorna ao Brasil em abril de 2026 para festival

Além de Frimes e das drags cearenses Alpha Killer, Deydianne Piaf, Mizzayra Alonzo e Dafny Williams.
Os ingressos já estão à venda via plataforma OutGo, com camarote, front e Meet&Greet.

The Realness Festival 

Um dos maiores festivais de drag queens da América Latina, o The Realness Festival é realizado pela Realness Brasil. O evento traz drag queens participantes do RuPaul Drag Race dos Estados Unidos e também realiza festivais com drags brasileiras.  

Realness - Fortaleza

  • Quando: 13 de dezembro, às 23 horas
  • Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 - Centro)
  • Quanto: R$ 40 (Front); R$ 100 (Front + Meet &Greet); R$ 50 (Camarote); R$120 (Camarote+Meet &Greet)
  • Mais informações: No perfil @killerproducoes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar