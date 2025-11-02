Festa Realness realiza edição em Fortaleza pela primeira vez

Festa Realness realiza edição em Fortaleza pela primeira vezEm dezembro, evento terá participantes do Drag Race Brasil e shows de drag queens cearenses
Considerado um dos maiores festivais de drag queens da América Latina, o Realness desembarca em Fortaleza em 13 de dezembro pela primeira vez.
A edição será realizada na Valentina Club, a partir das 23 horas. Como atrações principais terá grandes nomes da arte drag brasileira e que estiveram no RuPaul Drag Race Brasil, como Helena Malditta e Melody Queen, da primeira e segunda temporada, respectivamente.
Além de Frimes e das drags cearenses Alpha Killer, Deydianne Piaf, Mizzayra Alonzo e Dafny Williams.
Os ingressos já estão à venda via plataforma OutGo, com camarote, front e Meet&Greet.
The Realness Festival
Um dos maiores festivais de drag queens da América Latina, o The Realness Festival é realizado pela Realness Brasil. O evento traz drag queens participantes do RuPaul Drag Race dos Estados Unidos e também realiza festivais com drags brasileiras.
Realness - Fortaleza
- Quando: 13 de dezembro, às 23 horas
- Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 - Centro)
- Quanto: R$ 40 (Front); R$ 100 (Front + Meet &Greet); R$ 50 (Camarote); R$120 (Camarote+Meet &Greet)
- Mais informações: No perfil @killerproducoes