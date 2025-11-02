Festa Realness realiza edição em Fortaleza pela primeira vez

Em dezembro, evento terá participantes do Drag Race Brasil e shows de drag queens cearenses

Considerado um dos maiores festivais de drag queens da América Latina, o Realness desembarca em Fortaleza em 13 de dezembro pela primeira vez.

A edição será realizada na Valentina Club, a partir das 23 horas. Como atrações principais terá grandes nomes da arte drag brasileira e que estiveram no RuPaul Drag Race Brasil, como Helena Malditta e Melody Queen, da primeira e segunda temporada, respectivamente.