O que fazer em Fortaleza hoje, 01/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 01 de novembro (01/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 01 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 01 de novembro (01/11):

Noite das Brasileiras

  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights Bar (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: a partir de R$10
  • Vendas: Sympla

Show "Feitiço"

  • Com: Makem
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Teatro CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Tiago Nacarato

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Festival de Cultura Alimentar Afroancestral

  • Com: Majur
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Dia De Los Muertos

  • Com: Djs Pedro Alencar, Raphael Alencar, Mateus Sales, Laura Nogueira
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: Outgo

Vai Cavala In México – Especial Día de los Muertos

  • Com: DJ Thalyne,DJ Gutto, DJ Andra e After com DJ MMAX
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo

Festa Glee Fortaleza- Edição Halloween

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Bubu de Los Muertos

  • Com: Aléxia Caena, Femo e Utox
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Forrozão Transacional

  • Com: Bete Nascimento e Os Transacionais
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Samba de Arerê

  • Com: Roda de Bamba e Dani Falcão
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Viva La Pachanga

  • Com: Priscilla Delgado , Izabel Sousa e Diógenes Almeida, Horabuena Club - La Fiesta, Dale Duro e Lorran Dias
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

