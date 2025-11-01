O que fazer em Fortaleza hoje, 01/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 01/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 01 de novembro (01/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 01 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 01 de novembro (01/11):
Noite das Brasileiras
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights Bar (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quanto: a partir de R$10
- Vendas: Sympla
Show "Feitiço"
- Com: Makem
- Horário: 21 horas
- Onde: Teatro CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Tiago Nacarato
- Horário: 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)
- Vendas: Sympla
Festival de Cultura Alimentar Afroancestral
- Com: Majur
- Horário: 22 horas
- Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Dia De Los Muertos
- Com: Djs Pedro Alencar, Raphael Alencar, Mateus Sales, Laura Nogueira
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 15
- Vendas: Outgo
Vai Cavala In México – Especial Día de los Muertos
- Com: DJ Thalyne,DJ Gutto, DJ Andra e After com DJ MMAX
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Festa Glee Fortaleza- Edição Halloween
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Bubu de Los Muertos
- Com: Aléxia Caena, Femo e Utox
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Forrozão Transacional
- Com: Bete Nascimento e Os Transacionais
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Samba de Arerê
- Com: Roda de Bamba e Dani Falcão
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Viva La Pachanga
- Com: Priscilla Delgado , Izabel Sousa e Diógenes Almeida, Horabuena Club - La Fiesta, Dale Duro e Lorran Dias
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla