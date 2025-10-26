Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Padeiro cearense vai ao Mais Você após sucesso no Panettone World

Após sucesso no Panettone World Championship, padeiro cearense vai ao Mais Você

Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, faturou o 2º lugar mundial no Panettone World e agora leva o sabor cearense ao Mais Você, da Ana Maria Braga
Aós conquistar o segundo lugar no Panettone World Championship 2025, o padeiro cearense Brunno Malheiros, da Panificadora Cheiro do Pão, participará do programa Mais Você da Ana Maria Braga, na TV Globo, nesta segunda-feira, 27.

Além de Brunno, a equipe brasileira, batizada de Squadra Brasile 2025, contou com Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), conquistando o segundo lugar mundial na categoria panetone de chocolate.

Em entrevista ao O POVO, o cearense, que lidera o grupo, comentou sobre a primeira participação do Brasil.

"Foi um ano intenso de trabalho, de desenvolvimento de receita e de regulamento da competição, que é muito extenso e detalhado. Exige investimento financeiro para cumprir tudo aquilo que deveríamos entregar. Não é simples, é desafiador, mas foi um grande privilégio", disse o cearense.

Sobre liderar a equipe em uma competição tão difícil, ele afirmou: "Gosto de lidar com gente, com o comportamento das pessoas. São desafios da liderança: encontrar as melhores atribuições, encaixar as pessoas certas nas tarefas certas e cuidar para que tudo fosse entregue com excelência. Considero um privilégio liderar uma equipe tão qualificada e responsável.

O cearense, que tem 32 anos de idade, ressaltou ainda a importância de estar próximo de profissionais de alto nível. "Foi incrível! São pessoas que trabalham em cozinhas estreladas, hotéis e dão consultoria pelo mundo. Apresentar o trabalho da nossa equipe dentro desse contexto tornou tudo ainda mais especial."

Do Ceará para o mundo: padeiro é destaque e vai ao Mais Você

O chef revela que, neste momento, está no hotel se preparando para participar do programa Mais Você. “Dia 27, de madrugada, partimos para o estúdio, dá frio na barriga, dá nervoso… é muita emoção”, conta.

Ele lembra com carinho da infância, quando assistia à Ana Maria Braga junto com a mãe. “Minha mãe é uma grande fã da Ana Maria, lembro-me do tempo em que ela ainda apertava aqueles cachorrinhos e vaquinhas na geladeira.”

"Sem dúvida, a Ana Maria Braga faz parte da minha infância, é uma das maiores culinaristas, tem uma audiência absurda, é super divertida e muito espontânea", completa.

Para o chef, participar do programa representa um grande privilégio.

"É um prazer enorme ter a possibilidade de estar no programa da Ana Maria Braga, ainda mais ao vivo, fazendo aquilo que eu amo: falar sobre pão. No caso, panetone, que é um tipo de pão .Estou muito feliz e muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Se alguém me dissesse que isso um dia aconteceria, eu não acreditaria", revela o padeiro.

Brunno também conta que as receitas para o programa já estão prontos e acredita que a participação será um sucesso. "Creio que será uma matéria bem legal e divertida", finaliza.

Rotina intensa após o Panettone World Championship

Após a competição, Brunno conta que sua rotina ficou mais intensa. "Desde que cheguei, não parei. A demanda por panetone tem sido grande, tenho cumprido agenda de entrevistas para rádio, televisão e imprensa, além da produção na padaria. Minha equipe é maravilhosa e sem ela eu não conseguiria dar conta de tudo. Tem sido animado e muito bacana conhecer pessoas legais e estar em lugares que nunca imaginei."

Panetonne de chocolate
Panetonne de chocolate Crédito: Arquivo pessoal
Equipe Squadra Brasile 2025
Equipe Squadra Brasile 2025 Crédito: Arquivo pessoal
O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo no Panettone World Championship 2025
O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo no Panettone World Championship 2025 Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal
O padeiro cearense Brunno Malheiros, da Cheiro do Pão, conquistou o 2º lugar no campeonato mundial de panettones realizado na Itália, levando o sabor do Ceará ao pódio internacional.
O padeiro cearense Brunno Malheiros, da Cheiro do Pão, conquistou o 2º lugar no campeonato mundial de panettones realizado na Itália, levando o sabor do Ceará ao pódio internacional. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Ingredientes brasileiros na receita

Sobre os ingredientes brasileiros, ele explicou: "Tínhamos por obrigação criar um panetone inovador utilizando algum insumo local. Criamos um panetone de doce de leite com maracujá, que deveria ser servido junto a um gelato produzido no campeonato. Produzimos um gelato de tapioca com coco, levando os ingredientes do Brasil para a Europa. Foi desafiador, mas deu certo e resultou em um produto maravilhoso, uma combinação excelente."

O chef comentou sobre o sucesso nas redes sociais: “O alvoroço tem sido grande, despachamos panetones para todo o Brasil, via Correios e Sedex, tivemos quase o triplo de vendas em relação a uma semana comum. Houve aumento de seguidores e também na procura de alunos para a escola e para a consultoria da padaria. Tem sido maravilhoso.”

Um futuro doce em mente

Sobre planos futuros, Brunno revelou: "Já temos em mente o próximo World Championship, em 2027. Há outra competição no Japão que estamos aguardando confirmar. Queremos expandir a produção de panetones e criar pontos de retirada espalhados pela cidade. Também planejamos expandir nossa escola, receber mais alunos, oferecer aulas online, consultorias e mentorias. Esse é o ecossistema da Cheiro do Pão, envolvendo consultoria, mentoria, palestras, produtos e fornecimento."

Escola Cheiro do Pão

Sobre a Escola Cheiro do Pão, Brunno explicou: "Trabalhamos com programas de imersão, recebendo alunos do Brasil inteiro para aprender dentro do processo produtivo da padaria. Temos imersões focadas em folhados, pães, panetone e um programa chamado Vivência Cheiro do Pão, onde o aluno vive o dia a dia da padaria", disse.

"As mentorias online são para consultorias em outras padarias, panetone e gestão. Recebemos no máximo dois alunos por vez, oferecendo um atendimento personalizado e especial", completou.

Homenagem na Alece 

No dia 10 de novembro de 2025, por meio de proposição do deputado estadual Pedro Matos, a Panificadora Cheiro do Pão será homenageada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em sessão solene.

Entre as conquistas de maior destaque estão:

  • Reconhecimento nacional e internacional do Panettone Clássico Milanês, eleito duas vezes o melhor do Brasil e classificado entre os 10 melhores do mundo em competições realizadas na Itália.
  • Participação pioneira do Brasil no Panettone World Championship, em Milão, sob a liderança de Brunno Malheiros, elevando o nome do Ceará ao cenário internacional da panificação.
  • Título de Embaixador do Pão, concedido pela Associação Francesa Ambassadeurs du Pain, que inclui apenas seis profissionais brasileiros, reforçando o protagonismo de Brunno na valorização da panificação artesanal.
  • Promoção de cursos, mentorias e treinamentos que contribuem para a formação de padeiros em todo o país, consolidando a Cheiro do Pão não apenas como empreendimento de sucesso, mas também como centro de difusão de conhecimento.

