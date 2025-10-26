Padeiro cearense vai ao Mais Você após sucesso no Panettone World

Após sucesso no Panettone World Championship, padeiro cearense vai ao Mais VocêBrunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, faturou o 2º lugar mundial no Panettone World e agora leva o sabor cearense ao Mais Você, da Ana Maria Braga
Aós conquistar o segundo lugar no Panettone World Championship 2025, o padeiro cearense Brunno Malheiros, da Panificadora Cheiro do Pão, participará do programa Mais Você da Ana Maria Braga, na TV Globo, nesta segunda-feira, 27.
Além de Brunno, a equipe brasileira, batizada de Squadra Brasile 2025, contou com Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), conquistando o segundo lugar mundial na categoria panetone de chocolate.
Em entrevista ao O POVO, o cearense, que lidera o grupo, comentou sobre a primeira participação do Brasil.
"Foi um ano intenso de trabalho, de desenvolvimento de receita e de regulamento da competição, que é muito extenso e detalhado. Exige investimento financeiro para cumprir tudo aquilo que deveríamos entregar. Não é simples, é desafiador, mas foi um grande privilégio", disse o cearense.
Sobre liderar a equipe em uma competição tão difícil, ele afirmou: "Gosto de lidar com gente, com o comportamento das pessoas. São desafios da liderança: encontrar as melhores atribuições, encaixar as pessoas certas nas tarefas certas e cuidar para que tudo fosse entregue com excelência. Considero um privilégio liderar uma equipe tão qualificada e responsável.
O cearense, que tem 32 anos de idade, ressaltou ainda a importância de estar próximo de profissionais de alto nível. "Foi incrível! São pessoas que trabalham em cozinhas estreladas, hotéis e dão consultoria pelo mundo. Apresentar o trabalho da nossa equipe dentro desse contexto tornou tudo ainda mais especial."
Do Ceará para o mundo: padeiro é destaque e vai ao Mais Você
O chef revela que, neste momento, está no hotel se preparando para participar do programa Mais Você. “Dia 27, de madrugada, partimos para o estúdio, dá frio na barriga, dá nervoso… é muita emoção”, conta.
Ele lembra com carinho da infância, quando assistia à Ana Maria Braga junto com a mãe. “Minha mãe é uma grande fã da Ana Maria, lembro-me do tempo em que ela ainda apertava aqueles cachorrinhos e vaquinhas na geladeira.”
"Sem dúvida, a Ana Maria Braga faz parte da minha infância, é uma das maiores culinaristas, tem uma audiência absurda, é super divertida e muito espontânea", completa.
Para o chef, participar do programa representa um grande privilégio.
"É um prazer enorme ter a possibilidade de estar no programa da Ana Maria Braga, ainda mais ao vivo, fazendo aquilo que eu amo: falar sobre pão. No caso, panetone, que é um tipo de pão .Estou muito feliz e muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Se alguém me dissesse que isso um dia aconteceria, eu não acreditaria", revela o padeiro.
Brunno também conta que as receitas para o programa já estão prontos e acredita que a participação será um sucesso. "Creio que será uma matéria bem legal e divertida", finaliza.
Rotina intensa após o Panettone World Championship
Após a competição, Brunno conta que sua rotina ficou mais intensa. "Desde que cheguei, não parei. A demanda por panetone tem sido grande, tenho cumprido agenda de entrevistas para rádio, televisão e imprensa, além da produção na padaria. Minha equipe é maravilhosa e sem ela eu não conseguiria dar conta de tudo. Tem sido animado e muito bacana conhecer pessoas legais e estar em lugares que nunca imaginei."
Ingredientes brasileiros na receita
Sobre os ingredientes brasileiros, ele explicou: "Tínhamos por obrigação criar um panetone inovador utilizando algum insumo local. Criamos um panetone de doce de leite com maracujá, que deveria ser servido junto a um gelato produzido no campeonato. Produzimos um gelato de tapioca com coco, levando os ingredientes do Brasil para a Europa. Foi desafiador, mas deu certo e resultou em um produto maravilhoso, uma combinação excelente."
O chef comentou sobre o sucesso nas redes sociais: “O alvoroço tem sido grande, despachamos panetones para todo o Brasil, via Correios e Sedex, tivemos quase o triplo de vendas em relação a uma semana comum. Houve aumento de seguidores e também na procura de alunos para a escola e para a consultoria da padaria. Tem sido maravilhoso.”
Um futuro doce em mente
Sobre planos futuros, Brunno revelou: "Já temos em mente o próximo World Championship, em 2027. Há outra competição no Japão que estamos aguardando confirmar. Queremos expandir a produção de panetones e criar pontos de retirada espalhados pela cidade. Também planejamos expandir nossa escola, receber mais alunos, oferecer aulas online, consultorias e mentorias. Esse é o ecossistema da Cheiro do Pão, envolvendo consultoria, mentoria, palestras, produtos e fornecimento."
Escola Cheiro do Pão
Sobre a Escola Cheiro do Pão, Brunno explicou: "Trabalhamos com programas de imersão, recebendo alunos do Brasil inteiro para aprender dentro do processo produtivo da padaria. Temos imersões focadas em folhados, pães, panetone e um programa chamado Vivência Cheiro do Pão, onde o aluno vive o dia a dia da padaria", disse.
"As mentorias online são para consultorias em outras padarias, panetone e gestão. Recebemos no máximo dois alunos por vez, oferecendo um atendimento personalizado e especial", completou.
Homenagem na Alece
No dia 10 de novembro de 2025, por meio de proposição do deputado estadual Pedro Matos, a Panificadora Cheiro do Pão será homenageada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em sessão solene.
Entre as conquistas de maior destaque estão:
- Reconhecimento nacional e internacional do Panettone Clássico Milanês, eleito duas vezes o melhor do Brasil e classificado entre os 10 melhores do mundo em competições realizadas na Itália.
- Participação pioneira do Brasil no Panettone World Championship, em Milão, sob a liderança de Brunno Malheiros, elevando o nome do Ceará ao cenário internacional da panificação.
- Título de Embaixador do Pão, concedido pela Associação Francesa Ambassadeurs du Pain, que inclui apenas seis profissionais brasileiros, reforçando o protagonismo de Brunno na valorização da panificação artesanal.
- Promoção de cursos, mentorias e treinamentos que contribuem para a formação de padeiros em todo o país, consolidando a Cheiro do Pão não apenas como empreendimento de sucesso, mas também como centro de difusão de conhecimento.