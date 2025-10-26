Padeiro cearense vai ao Mais Você após sucesso no Panettone World

O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo no Panettone World Championship 2025 / Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

Aós conquistar o segundo lugar no Panettone World Championship 2025, o padeiro cearense Brunno Malheiros, da Panificadora Cheiro do Pão, participará do programa Mais Você da Ana Maria Braga, na TV Globo, nesta segunda-feira, 27. Além de Brunno, a equipe brasileira, batizada de Squadra Brasile 2025, contou com Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), conquistando o segundo lugar mundial na categoria panetone de chocolate.

Em entrevista ao O POVO, o cearense, que lidera o grupo, comentou sobre a primeira participação do Brasil. "Foi um ano intenso de trabalho, de desenvolvimento de receita e de regulamento da competição, que é muito extenso e detalhado. Exige investimento financeiro para cumprir tudo aquilo que deveríamos entregar. Não é simples, é desafiador, mas foi um grande privilégio", disse o cearense. Sobre liderar a equipe em uma competição tão difícil, ele afirmou: "Gosto de lidar com gente, com o comportamento das pessoas. São desafios da liderança: encontrar as melhores atribuições, encaixar as pessoas certas nas tarefas certas e cuidar para que tudo fosse entregue com excelência. Considero um privilégio liderar uma equipe tão qualificada e responsável. O cearense, que tem 32 anos de idade, ressaltou ainda a importância de estar próximo de profissionais de alto nível. "Foi incrível! São pessoas que trabalham em cozinhas estreladas, hotéis e dão consultoria pelo mundo. Apresentar o trabalho da nossa equipe dentro desse contexto tornou tudo ainda mais especial."

Do Ceará para o mundo: padeiro é destaque e vai ao Mais Você O chef revela que, neste momento, está no hotel se preparando para participar do programa Mais Você. “Dia 27, de madrugada, partimos para o estúdio, dá frio na barriga, dá nervoso… é muita emoção”, conta. Ele lembra com carinho da infância, quando assistia à Ana Maria Braga junto com a mãe. “Minha mãe é uma grande fã da Ana Maria, lembro-me do tempo em que ela ainda apertava aqueles cachorrinhos e vaquinhas na geladeira.” "Sem dúvida, a Ana Maria Braga faz parte da minha infância, é uma das maiores culinaristas, tem uma audiência absurda, é super divertida e muito espontânea", completa.

Para o chef, participar do programa representa um grande privilégio. "É um prazer enorme ter a possibilidade de estar no programa da Ana Maria Braga, ainda mais ao vivo, fazendo aquilo que eu amo: falar sobre pão. No caso, panetone, que é um tipo de pão .Estou muito feliz e muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Se alguém me dissesse que isso um dia aconteceria, eu não acreditaria", revela o padeiro. Brunno também conta que as receitas para o programa já estão prontos e acredita que a participação será um sucesso. "Creio que será uma matéria bem legal e divertida", finaliza.

Rotina intensa após o Panettone World Championship Após a competição, Brunno conta que sua rotina ficou mais intensa. "Desde que cheguei, não parei. A demanda por panetone tem sido grande, tenho cumprido agenda de entrevistas para rádio, televisão e imprensa, além da produção na padaria. Minha equipe é maravilhosa e sem ela eu não conseguiria dar conta de tudo. Tem sido animado e muito bacana conhecer pessoas legais e estar em lugares que nunca imaginei." Panetonne de chocolate Crédito: Arquivo pessoal Panetonne de chocolate Crédito: Arquivo pessoal Equipe Squadra Brasile 2025 Crédito: Arquivo pessoal Equipe Squadra Brasile 2025 Crédito: Arquivo pessoal Equipe Squadra Brasile 2025 Crédito: Arquivo pessoal O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo no Panettone World Championship 2025 Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal O padeiro cearense Brunno Malheiros, da Cheiro do Pão, conquistou o 2º lugar no campeonato mundial de panettones realizado na Itália, levando o sabor do Ceará ao pódio internacional. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal Ingredientes brasileiros na receita Sobre os ingredientes brasileiros, ele explicou: "Tínhamos por obrigação criar um panetone inovador utilizando algum insumo local. Criamos um panetone de doce de leite com maracujá, que deveria ser servido junto a um gelato produzido no campeonato. Produzimos um gelato de tapioca com coco, levando os ingredientes do Brasil para a Europa. Foi desafiador, mas deu certo e resultou em um produto maravilhoso, uma combinação excelente."