O que fazer em Fortaleza hoje, 18/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 18/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 18 de outubro (18/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 18 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 18 de outubro (18/10):
Numalaje
- Com: DJs Lolost, DDzin, Negona, DJ Nayma, Alisha Dazrima
- Horário: 17h30
- Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Bail do Grindr
- Com: Djs Mmax, Higor, Caique e Jona Cardozo
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
15 anos de One Direction
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Shotgun.live
Thiago Arancam - Uma Viagem pela Itália
- Horário: 21 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza ( R. Des. Lauro Nogueira,1500-Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 80
- Vendas: Uhuu.com
Festa Beco’s
- Com: 2zDinizz
- Horário: 22 horas
- Onde: Fuzuê Club ( R. José Avelino, 349- Centro)
- Quanto: R$ 70
- Vendas: Clube do Ingresso
Uma Noite de Rock Doido
- Com: Alpha Killer, DJ Lola, DJ Femo e DJ Matheus
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Além da Rua
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Moto Libre
- Com: Vanessa A Cantora e Os Transacionais
- Horário: 21 horas
- Onde: Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Reggae na Casinha
- Horário: 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$5
Eurodance
- Com : Djs Thalia, Linhatenia, Cleytinho
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até às 23 horas
Estrelas SK
- Com: Vanessa A Cantora
- Horário: 23 horas
- Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Outgo
Embraza Baile da Gaiola
- Horário: 23 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Vila Tabajara
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
Reggae na Kingston
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$ 10
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Vendas: Outgo
Vamos de Samba
- Com: Semente Brasileira e Dani Falcão
- Horário: 19 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @casateresaejorge
Festa dos Forrozeiros
- Com: Paulinha Ravett e Capim com Mel
- Horário: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 34 (couvert)
- Vendas: OutGo
Noite de Rock
- Com: Storm Projekt, QR Code, Yrden
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Mais informações: @5elementoscervejariaepub