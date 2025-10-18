Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 18/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 18 de outubro (18/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 18 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 18 de outubro (18/10):

Numalaje

  • Com: DJs Lolost, DDzin, Negona, DJ Nayma, Alisha Dazrima
  • Horário: 17h30
  • Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Bail do Grindr

  • Com: Djs Mmax, Higor, Caique e Jona Cardozo
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo


15 anos de One Direction

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Shotgun.live

Thiago Arancam - Uma Viagem pela Itália

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza ( R. Des. Lauro Nogueira,1500-Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 80
  • Vendas: Uhuu.com

Festa Beco’s

  • Com: 2zDinizz
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Fuzuê Club ( R. José Avelino, 349- Centro)
  • Quanto: R$ 70
  • Vendas: Clube do Ingresso

Uma Noite de Rock Doido

  • Com: Alpha Killer, DJ Lola, DJ Femo e DJ Matheus
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Além da Rua

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito


Moto Libre

  • Com: Vanessa A Cantora e Os Transacionais
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Reggae na Casinha

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$5


Eurodance

  • Com : Djs Thalia, Linhatenia, Cleytinho
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até às 23 horas

Estrelas SK

  • Com: Vanessa A Cantora
  • Horário: 23 horas
  • Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Outgo

Embraza Baile da Gaiola

  • Horário: 23 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Vila Tabajara

  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia


Reggae na Kingston

  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$ 10
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Vendas: Outgo


Vamos de Samba

  • Com: Semente Brasileira e Dani Falcão
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @casateresaejorge

Festa dos Forrozeiros

  • Com: Paulinha Ravett e Capim com Mel
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 34 (couvert)
  • Vendas: OutGo


Noite de Rock

  • Com: Storm Projekt, QR Code, Yrden
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Mais informações: @5elementoscervejariaepub

