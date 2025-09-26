Netflix, HBO Max e Disney+: as estreias da semana (22/09 a 28/09)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (22/09 a 28/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” e “Uma Mente Excepcional”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
HBO Max
Na vibrante Rio de Janeiro do fim dos anos 80, um grupo de comissários de bordo contrabandeia medicamentos para pacientes com HIV.
Disney+
Escrito por Drew Goddard (“The Good Place”, “Perdido em Marte”) e estrelado por Kaitlin Olson, “Uma Mente Excepcional” acompanha uma mãe solteira com uma mente brilhante, cujo talento não convencional para solucionar crimes leva a uma parceria incomum e imbatível com um detetive experiente e metódico (Daniel Sunjata). Baseado na popular série francesa "Morgana - A Detetive Genial".
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (22/09 a 28/09):
Netflix
- Blippi e As Profissões — Temporada 2
- Crime Scene Zero — Temporada 1
- A Hóspede — Temporada 1
- House of Guinness — Temporada 1
- Alice in Borderland — Temporada 3
- Desobedientes
- Rute e Boaz
- Mantis
- French Lover
- Pokémon: Horizontes: A Busca por Laqua — Temporada 2
- A Maldição da Chorona
- Monster High — Temporada 3
Prime Video
- June e John
- Nas Terras Perdidas
- Código Preto
HBO Max
- Sonhos de Liberdade
- Novas Raízes: Escolhas do Futuro
- The Devil Is Busy
- Fugitivo por acidente
- Resident Evil 6: O Capítulo Final
- Grandes chefs: Torneio dos Campeões — Temporada 5
- Os Busbys + 5 — Temporada 7
- Jesse & Joy: O Que Nunca Dissemos
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Quem Matou Nossa Filha? — Temporada 1
- Pacificador — Temporada 2
- The Graft
- Com Quem Será?
- Krypto Salva o Dia
- Task — Episódio 4
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente — Episódio 5
Disney+
- Only Murders in the Building — Temporada 5
- Alien: Earth — Temporada 1
- Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma — Temporada 1
- S.W.A.T. — Temporada 8
- Uma Mente Excepcional — Temporada 2
- Polaris: Conspiração Política — Temporada 1
- A História Distorcida de Amanda Knox — Temporada 1
- Outlander: Blood of My Blood — Temporada 1