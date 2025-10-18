FDR participa de Feira Literária de Acaraú com mais de 100 livros

FDR levou mais de 100 títulos para feira literária em Acaraú / Crédito: Juliana Oliveira/ FDR

Neste sábado, 18, acontece o encerramento da 5ª edição da Feira Literária do Ceará, que dessa vez ocorre em Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza. A Fundação Demócrito Rocha (FDR) participa do evento através das Edições Demócritos Rocha (EDR). A FDR traz em seu estande mais de 100 títulos. Além da comercialização dos livros, o público do evento, que começou em 16 de outubro, pode acompanhar contações de histórias, oficinas literárias focadas em escrita criativa, poemas, ilustrações, tirinhas e clubes de leitura.

Realizada desde 2024, a Feira Literária do Ceará tem como finalidade democratizar o acesso à literatura e valorizar a cultura como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Leia também | Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em Fortaleza

A iniciativa já passou por outros municípios do Estado como Sobral, Icó, Aracati e Limoeiro do Norte, como um modo de descentralizar as políticas públicas. Em comunicado à imprensa, a coordenadora de Operações da FDR, Juliana Oliveira, destaca a importância desse movimento. “Descentralizar os grandes eventos literários, não os mantendo apenas nas grandes capitais, torna o evento não apenas importante, mas relevante na formação de novos leitores, na promoção da cultura e na movimentação da economia da região”, afirma.