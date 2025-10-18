FDR participa de Feira Literária de Acaraú com mais de 100 livros

FDR participa de Feira Literária de Acaraú com mais de 100 livrosEvento encerra neste sábado 18; Fundação Demócrito Rocha está presente com estande com obras da Edições Demócrito Rocha
Neste sábado, 18, acontece o encerramento da 5ª edição da Feira Literária do Ceará, que dessa vez ocorre em Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza. A Fundação Demócrito Rocha (FDR) participa do evento através das Edições Demócritos Rocha (EDR).
A FDR traz em seu estande mais de 100 títulos. Além da comercialização dos livros, o público do evento, que começou em 16 de outubro, pode acompanhar contações de histórias, oficinas literárias focadas em escrita criativa, poemas, ilustrações, tirinhas e clubes de leitura.
Realizada desde 2024, a Feira Literária do Ceará tem como finalidade democratizar o acesso à literatura e valorizar a cultura como um caminho para o desenvolvimento sustentável.
A iniciativa já passou por outros municípios do Estado como Sobral, Icó, Aracati e Limoeiro do Norte, como um modo de descentralizar as políticas públicas. Em comunicado à imprensa, a coordenadora de Operações da FDR, Juliana Oliveira, destaca a importância desse movimento.
“Descentralizar os grandes eventos literários, não os mantendo apenas nas grandes capitais, torna o evento não apenas importante, mas relevante na formação de novos leitores, na promoção da cultura e na movimentação da economia da região”, afirma.
Juliana também reafirmou o compromisso da FDR em estimular o acesso à educação. ”A participação em uma feira literária, como a Feira de Acaraú, fortalece nosso compromisso com a promoção da leitura, ao incentivar e trazer autores regionais, estimular o surgimento de novos leitores e fomentar o hábito da leitura na comunidade local”.
Fundação Demócrito Rocha na Feira Literária de Acaraú
- Quando: 16 a 18 de outubro de 2025
- Onde: Diversos locais de Acaraú
- Gratuito
- Mais informações: @fundacaodemocritorocha e @feiraliterariace