Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FDR participa de Feira Literária de Acaraú com mais de 100 livros

FDR participa de Feira Literária de Acaraú com mais de 100 livros

Evento encerra neste sábado 18; Fundação Demócrito Rocha está presente com estande com obras da Edições Demócrito Rocha
Autor Eduarda Porfírio
Autor
Eduarda Porfírio Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado, 18, acontece o encerramento da 5ª edição da Feira Literária do Ceará, que dessa vez ocorre em Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza. A Fundação Demócrito Rocha (FDR) participa do evento através das Edições Demócritos Rocha (EDR).

A FDR traz em seu estande mais de 100 títulos. Além da comercialização dos livros, o público do evento, que começou em 16 de outubro, pode acompanhar contações de histórias, oficinas literárias focadas em escrita criativa, poemas, ilustrações, tirinhas e clubes de leitura.

Realizada desde 2024, a Feira Literária do Ceará tem como finalidade democratizar o acesso à literatura e valorizar a cultura como um caminho para o desenvolvimento sustentável.

Leia também | Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em Fortaleza

A iniciativa já passou por outros municípios do Estado como Sobral, Icó, Aracati e Limoeiro do Norte, como um modo de descentralizar as políticas públicas. Em comunicado à imprensa, a coordenadora de Operações da FDR, Juliana Oliveira, destaca a importância desse movimento.

“Descentralizar os grandes eventos literários, não os mantendo apenas nas grandes capitais, torna o evento não apenas importante, mas relevante na formação de novos leitores, na promoção da cultura e na movimentação da economia da região”, afirma.

Juliana também reafirmou o compromisso da FDR em estimular o acesso à educação. ”A participação em uma feira literária, como a Feira de Acaraú, fortalece nosso compromisso com a promoção da leitura, ao incentivar e trazer autores regionais, estimular o surgimento de novos leitores e fomentar o hábito da leitura na comunidade local”.

Fundação Demócrito Rocha na Feira Literária de Acaraú

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar