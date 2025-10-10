HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (06/10 a 12/10)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (06/10 a 12/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filme “Caramelo” e “A Substância”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Ao receber um diagnóstico grave, um chef em ascensão redescobre a graça da vida com a ajuda de um vira-lata caramelo neste drama emocionante e divertido.
HBO Max
O filme acompanha uma celebridade em declínio que decide usar uma droga do mercado negro, uma substância replicadora de células que cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma, causando efeitos inesperados.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (06/10 a 12/10):
Netflix
- As Aventuras de Horton – Temporada 1
- Podres de Ricos
- Coreia: O País do Tteok
- Medo Real – Temporada 1
- Matt McCusker: A Humble Offering
- Lilo, Lilo Crocodilo
- Caramelo
- Isso é um Bolo? Halloween – Temporada 3
- Nero – Temporada 1
- Victoria Beckham
- Boots – Temporada 1
- O Plano de Ressureição – Temporada 1
- Meu Pai, o Assassino BTK
- A Mulher na Cabine 10
- Limpa
- Kurukshetra: A Grande Guerra de Mahabharata
- Berço de Ouro – Temporada 1
- Os Rejeitados
- Notícias Fresquinhas – Novo episódio
- Typhoon Family – Novo episódio
HBO Max
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
- Destino dos Amaldiçoados com Zak Bagans
- Um Assassino entre Amigos
- Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
- Lendas do Amanhã — Temporada 1-7
- Fat City: Cidade das Ilusões
- A Substância
- Menos é Demais — Temporada 6
- Uma Mulher de Peso — Temporada 12
- VGLY — Temporada 2
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Quem Matou Nossa Filha? — Temporada 1
- Pacificador — Temporada 2
- Quem É Essa?
- My Hero Academy
- As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy
- Alabama: Presos do Sistema
- Como Treinar O Seu Dragão 3
- A Cadeira — Temporada 1
- Largados e Pelados Brasil — A Tribo —
- Task-Temporada 1
Prime Video
- Lendo Lolita em Teerã
- Faça Ela Voltar
- Lições de Liberdade
- Em Chamas
- Os 39 – Temporada 1
- Saturday Night Live – Temporada 51
Disney+
- The Voice Brasil — Episódio 1
- A Vida de Jó — Novo Episódio
- Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
- Only Murders in the Building — Temporada 5
- Uma Mente Excepcional — Temporada 2
- Outlander: Blood of My Blood — Temporada 1