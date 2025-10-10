Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (06/10 a 12/10)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (06/10 a 12/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filme “Caramelo”“A Substância”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Ao receber um diagnóstico grave, um chef em ascensão redescobre a graça da vida com a ajuda de um vira-lata caramelo neste drama emocionante e divertido.

HBO Max

O filme acompanha uma celebridade em declínio que decide usar uma droga do mercado negro, uma substância replicadora de células que cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma, causando efeitos inesperados.

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (06/10 a 12/10):

Netflix

  • As Aventuras de Horton – Temporada 1
  • Podres de Ricos
  • Coreia: O País do Tteok
  • Medo Real – Temporada 1
  • Matt McCusker: A Humble Offering
  • Lilo, Lilo Crocodilo
  • Caramelo
  • Isso é um Bolo? Halloween – Temporada 3
  • Nero – Temporada 1
  • Victoria Beckham
  • Boots – Temporada 1
  • O Plano de Ressureição – Temporada 1
  • Meu Pai, o Assassino BTK
  • A Mulher na Cabine 10
  • Limpa
  • Kurukshetra: A Grande Guerra de Mahabharata
  • Berço de Ouro – Temporada 1
  • Os Rejeitados
  • Notícias Fresquinhas – Novo episódio
  • Typhoon Family – Novo episódio

HBO Max

  • O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
  • Destino dos Amaldiçoados com Zak Bagans
  • Um Assassino entre Amigos
  • Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
  • Lendas do Amanhã — Temporada 1-7
  • Fat City: Cidade das Ilusões
  • A Substância
  • Menos é Demais — Temporada 6
  • Uma Mulher de Peso — Temporada 12
  • VGLY — Temporada 2
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Quem Matou Nossa Filha? — Temporada 1
  • Pacificador — Temporada 2
  • Quem É Essa?
  • My Hero Academy
  • As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy
  • Alabama: Presos do Sistema
  • Como Treinar O Seu Dragão 3
  • A Cadeira — Temporada 1
  • Largados e Pelados Brasil — A Tribo —
  • Task-Temporada 1

Prime Video

  • Lendo Lolita em Teerã
  • Faça Ela Voltar
  • Lições de Liberdade
  • Em Chamas
  • Os 39 – Temporada 1
  • Saturday Night Live – Temporada 51

Disney+

  • The Voice Brasil — Episódio 1
  • A Vida de Jó — Novo Episódio
  • Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
  • Only Murders in the Building — Temporada 5
  • Uma Mente Excepcional — Temporada 2
  • Outlander: Blood of My Blood — Temporada 1

