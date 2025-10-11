O que fazer em Fortaleza hoje, 11/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 11/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 11 de outubro (11/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 11 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 11, é para os shows de Chico Chico e, no Náutico Atlético Cearense e o Tributo a Sandy e Jr, na Estação das Artes.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 11 de outubro (11/10):
Projeto Locadora
- Com: DJs Babita Soares e Lucas Bmr
- Horário:20 horas
- Onde: Nômads Pub & Food (Rua Nogueira Acioli, 1045 - Centro)
- Ingressos: R$10 (antecipados, link na bio do perfil @fixterdaplay)
- Classificação: 18 anos
Festa Desce pro Play
- Com: Vanessa A Cantora, Banda Reite, Femo e Breno Mendes
- Horário: a partir das 16h
- Onde: Arena Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
- Quanto: R$15
Sessão Mercúrio
- Com: Dronedeus e o trio Facada
- Horário: 18h30
- Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Festival Humaitá Rock
- Com: Renegados Além dos Rótulos, Nazirê, Berg Menezes, Gargulina e Tertúlia Overdrive
- Horário: 12 horas
- Onde: Praça Marcone Borges (Av. Francisco França Cambraia - Sen. Pompeu)
- Gratuito
Chico Chico em Fortaleza
- Horário: 20 horas
- Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. da Abolição, 2727 - Meireles)
- Quanto: R$ 150 (meia e ingresso solidário) e R$ 300 (inteira).
- Vendas :outgo.com.br
- Mais informações: @nauticoatleticoce
Hello Adele Tribute
- Horário: 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza ( R. Des. Lauro Nogueira,1500-Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 100
- Vendas: Uhuu.com
- Mais informações: Instagram @adeletribute.hello
Festa Fica, Vai Ter Pop!
- Horário: 22 horas
- Onde: Fuzuê Club ( R. José Avelino, 349- Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: outgo.com.br
- Mais Informações: Instagram @ficavaiterpop
Samba da Barbada
- Com: Mulher Barbada
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Da Sanfona Ao Groove
- Com: Vanessa A Cantora, Mulher Barbada, DJ Veneno e DJ Angel
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Super Pira
- Com: Banda Pira e Superbanda
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Forró Romântico
- Com: Joyce Tainá
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Outgo
Reggae Feito por Mulheres
- Com: Dj Vladia Soares, Dj Nayma Lima, Dj Sully Winnie e
Projeto Black Woman
- Horário: 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$5
A VOYAGE - O Primeiro Grito de HALLOWEEN
- Com : Dj Estácio Facó, Dj Maarji
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até às 23 horas
Tardezinha Delas + Forró das Antigas
- Horário: A partir das 16 horas
- Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Outgo
Halloween da Boladona
- Horário: 22 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Vila Tabajara
- Com: Dj Thiago Costa, Clima de Pagode e Grupo Dtf
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
Elas em Kingston
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$ 10
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Vendas: Outgo
Roda de Samba
- Com: Grupo Bom Lance e Samba Pra Jorge
- Horário: 19 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Festa dos Forrozeiros
- Com: Gleydson Viana
- Horário: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 27 (couvert)
- Vendas: OutGo
Noite de Rock
- Com: Dead Mary, The Outsider e Rock Times
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Mais informações: Instagram @5elementoscervejariaepub
Tributo a Sandy e Jr
- Com: Banda Reite e Livia Baral
- Horário: 19h30
- Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito