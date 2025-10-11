Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 11/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 11 de outubro (11/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 11 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 11, é para os shows de Chico Chico e, no Náutico Atlético Cearense e o Tributo a Sandy e Jr, na Estação das Artes.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 11 de outubro (11/10):

Projeto Locadora

  • Com: DJs Babita Soares e Lucas Bmr
  • Horário:20 horas
  • Onde: Nômads Pub & Food (Rua Nogueira Acioli, 1045 - Centro)
  • Ingressos: R$10 (antecipados, link na bio do perfil @fixterdaplay)
  • Classificação: 18 anos

Festa Desce pro Play

  • Com: Vanessa A Cantora, Banda Reite, Femo e Breno Mendes
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Arena Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: R$15

Sessão Mercúrio

  • Com: Dronedeus e o trio Facada
  • Horário: 18h30
  • Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
  • Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Festival Humaitá Rock

  • Com: Renegados Além dos Rótulos, Nazirê, Berg Menezes, Gargulina e Tertúlia Overdrive
  • Horário: 12 horas
  • Onde: Praça Marcone Borges (Av. Francisco França Cambraia - Sen. Pompeu)
  • Gratuito

Chico Chico em Fortaleza

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. da Abolição, 2727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 150 (meia e ingresso solidário) e R$ 300 (inteira).
  • Vendas :outgo.com.br
  • Mais informações: @nauticoatleticoce

Hello Adele Tribute

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza ( R. Des. Lauro Nogueira,1500-Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 100
  • Vendas: Uhuu.com
  • Mais informações: Instagram @adeletribute.hello

Festa Fica, Vai Ter Pop!

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Fuzuê Club ( R. José Avelino, 349- Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: outgo.com.br
  • Mais Informações: Instagram @ficavaiterpop 

Samba da Barbada

  • Com: Mulher Barbada
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Da Sanfona Ao Groove

  • Com: Vanessa A Cantora, Mulher Barbada, DJ Veneno e DJ Angel
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Super Pira

  • Com: Banda Pira e Superbanda
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Forró Romântico

  • Com: Joyce Tainá
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Outgo

Reggae Feito por Mulheres

  • Com: Dj Vladia Soares, Dj Nayma Lima, Dj Sully Winnie e
    Projeto Black Woman
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$5

A VOYAGE - O Primeiro Grito de HALLOWEEN

  • Com : Dj Estácio Facó, Dj Maarji
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até às 23 horas


Tardezinha Delas + Forró das Antigas

  • Horário: A partir das 16 horas
  • Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Outgo

Halloween da Boladona

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Vila Tabajara

  • Com: Dj Thiago Costa, Clima de Pagode e Grupo Dtf
  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia

Elas em Kingston

  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$ 10
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Vendas: Outgo

Roda de Samba

  • Com: Grupo Bom Lance e Samba Pra Jorge
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Festa dos Forrozeiros

  • Com: Gleydson Viana
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 27 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Noite de Rock

  • Com: Dead Mary, The Outsider e Rock Times
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Mais informações: Instagram @5elementoscervejariaepub

  Tributo a Sandy e Jr

  • Com: Banda Reite e Livia Baral
  • Horário: 19h30
  • Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito 

agenda cultural

