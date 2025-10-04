O que fazer em Fortaleza hoje, 04/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 04/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 04 de outubro (04/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 04 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 04, é para os shows de Binha Cardoso e, no Moto Libre e o cantor Bruno Boncini (ex Malta), no Pub 5 Elementos.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 27 de setembro (04/10):
Banda Cólera
- Horário: 17h30min
- Onde: Hard Noise (rua Carapinima, 1884 - Benfica)
- Quanto: R$ 60
- Vendas no Sympla
Noite de Cais
- Com: Isaac Cândido e André Marinho e Os Verdinhos
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Pra Mexer o Popotão
- Com: Kivu e Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Resenha na Nave
- Com: Brendynha, DJ Fenix e DJ Jhonny
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Floresta Bar
- Com: Caike Falcão e Airtinho Rebolsas
- Horário: a partir das 18h30
- Onde: Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota
- Quanto: R$ 10 (couvert)
Brega Pesadão
- Com: Dj Albano Seletor e Dj Canuto
- Horário: 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$10
Noite das 1000 brasilidades
- Com : Dj Cleytinho, JB Benfica, Dj Avner
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até meia noite
Noite de Hollywood
- Horário: 23 horas
- Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Outgo
Festa da Taylor
- Com: Dj Lia , Dj Another Sami, Dj Mateus Sales
- Horário: 22 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Forrozão das Antigas
- Com: Binha Cardoso e Vanessa A Cantora
- Horário:21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Vila Tabajara
- Com: Dj Thiago Costa, Clima de Pagode e Grupo Dtf
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
Baila Comigo
- Com: Projeto Ponta na Agulha, Soul Roots, Granjah Roots, Resistência Roots, Rubinho Star
- Horário: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Vendas: Outgo
Samba de Mesa
- Com: Gabi Nunes e Dani Falcão
- Horário: 19 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @casateresaejorge
Boteco do Imprensa
- Com: Paulinha Ravett e Painel de Controle
- Horário: 20 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 30 (couvert)
- Vendas: OutGo
Rock Nacional
- Com: Mr. Joe Black , Fets Domino e Bruno Boncini
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Quanto: R$ 70
- Vendas: Outgo