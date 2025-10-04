Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 04/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 04/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 04 de outubro (04/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 04 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 04, é para os shows de Binha Cardoso e, no Moto Libre e o cantor Bruno Boncini (ex Malta), no Pub 5 Elementos.

Netflix ,HBO Max e Disney+: as estreias da semana (22/09 a 28/09)

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 27 de setembro (04/10):

Banda Cólera

  • Horário: 17h30min
  • Onde: Hard Noise (rua Carapinima, 1884 - Benfica)
  • Quanto: R$ 60
  • Vendas no Sympla

Noite de Cais

  • Com: Isaac Cândido e André Marinho e Os Verdinhos
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito


Pra Mexer o Popotão

  • Com: Kivu e Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Resenha na Nave

  • Com: Brendynha, DJ Fenix e DJ Jhonny
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Floresta Bar

  • Com: Caike Falcão e Airtinho Rebolsas
  • Horário: a partir das 18h30
  • Onde: Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota
  • Quanto: R$ 10 (couvert)

 

Brega Pesadão

  • Com: Dj Albano Seletor e Dj Canuto
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$10

Noite das 1000 brasilidades

  • Com : Dj Cleytinho, JB Benfica, Dj Avner
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até meia noite

Noite de Hollywood

  • Horário: 23 horas
  • Onde: Valentina Club (Rua José Avelino, 367 Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Outgo

 Festa da Taylor

  • Com: Dj Lia , Dj Another Sami, Dj Mateus Sales
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Forrozão das Antigas

  • Com: Binha Cardoso e Vanessa A Cantora
  • Horário:21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Vila Tabajara

  • Com: Dj Thiago Costa, Clima de Pagode e Grupo Dtf
  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia

Baila Comigo

  • Com: Projeto Ponta na Agulha, Soul Roots, Granjah Roots, Resistência Roots, Rubinho Star
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Vendas: Outgo

Samba de Mesa

  • Com: Gabi Nunes e Dani Falcão
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @casateresaejorge

Boteco do Imprensa

  • Com: Paulinha Ravett e Painel de Controle
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 30 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Rock Nacional

  • Com: Mr. Joe Black , Fets Domino e Bruno Boncini
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Quanto: R$ 70
  • Vendas: Outgo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar