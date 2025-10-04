Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça João Sasaque, menino autista que lançou seu 1º livro

Escritor e cartunista mirim, João Sasaque, 12 anos, usa a criatividade no cotidiano e lançou livro para inspirar crianças e adultos
Autor Carolina Passos
Há sonhos que nascem silenciosos, como sementes plantadas na infância, e outros que florescem em cores, palavras e imagens. João Sasaque é um desses jovens cuja imaginação construiu uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior - feita de histórias, desenhos e coragem.

Aos 12 anos, João é escritor, cartunista, desenhista e palestrante. Diagnosticado com autismo nível 1 — condição caracterizada por dificuldades moderadas de interação social e comunicação, mas com funcionamento intelectual preservado — ele transformou desafios em força criativa.

Leia Também| Prêmio Jabuti 2025: conheça os cearenses entre os semifinalistas

Seu primeiro livro, “O dia em que Fernando teve azar”, abre a série “Turma do Fernando", e reflete um desejo profundo: mostrar que o diagnóstico não define um destino, e que é possível conquistar sonhos mesmo quando seguimos por caminhos diferentes.

Um menino e seus sonhos:

Assim que avistou a equipe do O POVO chegando à sua casa, João largou o lápis e nos recebeu com um abraço e um sorriso. Logo revelou seu jeito curioso, comunicativo e intenso.

Seu quarto é um universo particular: paredes cobertas de desenhos, pilhas de livros e cadernos. Entre suas inspirações figuram autores brasileiros como Ziraldo e Mauricio de Sousa. Seu hiperfoco são os livros; os favoritos, de aventura.

“Eu adoro ler, comecei aos três anos. Eu leio muito. Quando vejo uma história boa, eu quero terminar rápido”, contou.

A ideia do livro surgiu em 2023, durante as férias. “Eu pensei: e se eu escrevesse algo inspirado em mim?”, relatou.

Ele lembra que também foi influenciado por “Diário de Banana” (uma série de livros humorísticos famosa entre crianças e adolescentes).

“Gosto do jeito que a história é contada, e pensei em fazer algo parecido, com tirinhas e ilustrações”.

Para João, escrever e desenhar têm importância igual: “As duas coisas são 50% para mim. Eu gosto tanto de escrever quanto de desenhar”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro
FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro "O dia em que Fernando teve azar". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
O universo criativo de João:

O protagonista do livro, Fernando, é um garoto de 11 anos, autista nível 1, assim como o jovem autor cearense, que sonha em ser popular na escola.

João descreve o personagem como “azarado, confuseiro, alguém que cria confusão sem querer”.

Sua cena favorita? “É quando ele tropeça numa escada antes de entrar no palco, e o diretor joga um troféu, quebra um aquário e causa uma grande inundação”.

Ana Paula, mãe de João, lembra que o talento dele para desenho e escrita se manifestou muito cedo.

“Desde os dois anos ele já tinha interesse por letras e números. Aos três anos, aprendeu a ler sozinho. Foi numa sorveteria, quando começou a ler todos os letreiros ao redor. Ficamos muito surpresos”, relata a consultora. 

Ela conta que João sempre carrega um livro ou papel nas mãos. “Ele transforma qualquer momento em criação”.

O processo de concepção envolve inspiração e disciplina. “Quando ele tem tempo livre, ele escreve. Às vezes está num evento e começa a escrever e desenhar no caderno. É algo natural para ele”, explica Ana Paula.

O livro foi produzido com apoio da Editora Ases da Literatura e contou com patrocínio do Instituto da Primeira Infância (Ipre— instituição voltada à promoção da leitura, cultura e inclusão social.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro
FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro "O dia em que Fernando teve azar". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
Além do livro: música e novos projetos:

Para João, seu livro é uma mensagem: “Quero mostrar que mesmo sendo azarados e enfrentando dificuldades, a gente pode superar tudo com amizade, coragem e vontade de encontrar o nosso lugar no mundo”.

Ana Paula reforça: “Ele quer inspirar outras crianças e famílias. Isso é muito importante para nós. Queremos que as pessoas vejam que é possível transformar algo simples, como um desenho ou uma história, em algo grandioso”.

Além da escrita, João é apaixonado pela música. Toca violino numa orquestra da igreja, atividade iniciada num projeto inclusivo. “Quando toco violino sinto algo difícil de explicar. É uma coisa boa”, disse, sorrindo.

João já pensa no futuro: “Quero escrever mais de dez livros da série ‘Turma do Fernando’. Já tenho títulos como ‘Fernando em busca da sorte’ e ‘Turma do Fernando em busca do tesouro na ilha perdida’. Quero continuar contando histórias que inspirem”.

Com autenticidade e talento, João Sasaque constrói mais do que livros. Ele constrói um convite para enxergar a infância, a diferença e a criatividade como territórios férteis de possibilidades.

Sua obra não é apenas literatura: é uma declaração viva de que sonhar é o primeiro passo para transformar o mundo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro
FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro "O dia em que Fernando teve azar". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
Livro “O dia em que Fernando teve azar”

 

