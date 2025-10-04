Conheça João Sasaque, menino autista que lançou seu 1º livro

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2025: Entrevista com João Sasaque, criança autista que escreveu seu primeiro livro "O dia em que Fernando teve azar". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Há sonhos que nascem silenciosos, como sementes plantadas na infância, e outros que florescem em cores, palavras e imagens. João Sasaque é um desses jovens cuja imaginação construiu uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior - feita de histórias, desenhos e coragem.

Aos 12 anos, João é escritor, cartunista, desenhista e palestrante. Diagnosticado com autismo nível 1 — condição caracterizada por dificuldades moderadas de interação social e comunicação, mas com funcionamento intelectual preservado — ele transformou desafios em força criativa.

Seu primeiro livro, "O dia em que Fernando teve azar", abre a série "Turma do Fernando", e reflete um desejo profundo: mostrar que o diagnóstico não define um destino, e que é possível conquistar sonhos mesmo quando seguimos por caminhos diferentes. Um menino e seus sonhos:

Assim que avistou a equipe do O POVO chegando à sua casa, João largou o lápis e nos recebeu com um abraço e um sorriso. Logo revelou seu jeito curioso, comunicativo e intenso. Seu quarto é um universo particular: paredes cobertas de desenhos, pilhas de livros e cadernos. Entre suas inspirações figuram autores brasileiros como Ziraldo e Mauricio de Sousa. Seu hiperfoco são os livros; os favoritos, de aventura.

“Eu adoro ler, comecei aos três anos. Eu leio muito. Quando vejo uma história boa, eu quero terminar rápido”, contou. A ideia do livro surgiu em 2023, durante as férias. “Eu pensei: e se eu escrevesse algo inspirado em mim?”, relatou. Ele lembra que também foi influenciado por “Diário de Banana” (uma série de livros humorísticos famosa entre crianças e adolescentes).

"Gosto do jeito que a história é contada, e pensei em fazer algo parecido, com tirinhas e ilustrações". Para João, escrever e desenhar têm importância igual: "As duas coisas são 50% para mim. Eu gosto tanto de escrever quanto de desenhar".

O universo criativo de João:

O protagonista do livro, Fernando, é um garoto de 11 anos, autista nível 1, assim como o jovem autor cearense, que sonha em ser popular na escola. João descreve o personagem como “azarado, confuseiro, alguém que cria confusão sem querer”. Sua cena favorita? “É quando ele tropeça numa escada antes de entrar no palco, e o diretor joga um troféu, quebra um aquário e causa uma grande inundação”.