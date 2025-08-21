'Odisseia Estelar': livro de Kim Bo-Young é publicado no Brasil

'Odisseia Estelar': livro de Kim Bo-Young é publicado no BrasilA escritora sul-coreana Kim Bo-Young, uns dos principais nomes da literatura de ficção científica e fantasia contemporânea do seu país, chega ao Brasil com o livro "Odisseia Estelar"
A escritora sul-coreana Kim Bo-Young, uns dos principais nomes da literatura de ficção científica e fantasia contemporânea do seu país, chega ao mercado editorial brasileiro com o lançamento de "Odisseia Estelar".
O livro, que será publicado dia 30 de setembro, pela editora Suma de Letras, reúne três histórias que discutem, a partir de diferentes perspectivas, questões centrais da condição humana - como amor, esperança, livre-arbítrio e o sentido da existência.
Os textos de "Odisseia Estelar"
Duas das narrativas, “Estou esperando você” e “Estou indo até você”, acompanham a jornada de um casal que tenta vencer os limites do espaço-tempo para concretizar um casamento constantemente adiado por imprevistos cósmicos.
Já em “Pessoas a caminho do futuro”, a autora retrata o cotidiano de Selene, herdeira de uma residência espacial marcada pela memória de gerações femininas, cujo encontro com um visitante inesperado altera sua percepção da realidade.
Reconhecida pela crítica e por leitores internacionais, Kim Bo-Young nasceu em 1975, na Coreia do Sul, e conquistou prêmios importantes de literatura em seu país, incluindo três edições do "South Korean SF Novel Award". Além da carreira literária, a autora atuou como consultora de roteiro no filme “Expresso do Amanhã” (2013), de Bong Joon-ho.
Com estilo que combina elementos da tradição cultural coreana a reflexões universais, "Odisseia Estelar" apresenta ao público brasileiro uma das vozes mais influentes da ficção científica asiática contemporânea.
"Odisseia Estelar", de Kim Bo-Young
- Quanto: livro físico por R$ 69,90 e e-book por R$ 39,90
- Lançamento: 30 de setembro
- Onde encontrar: www.companhiadasletras.com.br
