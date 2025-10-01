Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IFCE institui titulação de Notório Saber para mestres da cultura

Pioneiro na Rede Federal, IFCE promove iniciativa que institui formalmente a titulação de Notório Saber para mestras e mestres da cultura
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) torna-se o primeiro da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica a promover uma ação que institui formalmente a titulação de Notório Saber para mestras e mestres da cultura.

O anúncio da iniciativa foi feito durante a 4ª Bienal de Artes Paulo Abel do Nascimento, realizada no último fim de semana, no campus de Quixadá.

“É para além de dar um diploma ou incluir. É reconhecer o saber tradicional como conhecimento, ampliando as fronteiras da academia”, declara Aterlane Martins, coordenador de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão do campus Quixadá. Tal iniciativa visa valorizar as múltiplas formas de produção do conhecimento, incluindo o saber tradicional.

Notório Saber: o que ocorre com essa titulação?

Com a presença da formalização do título, os mestres e mestras da cultura popular podem ser remunerados e obter diplomas equivalentes aos de graduação ou doutorado. A ação possibilita novas oportunidades profissionais e acadêmicas.

Entre as medidas propostas, haverá a concessão de titulações aos mestres da cultura popular tradicional, por meio de edital anual, a coordenação de um consórcio nacional, em parceria com o Ministério da Cultura, para realizar uma pesquisa nacional, que mapeie práticas relacionadas ao Notório Saber. Além disso, também ocorrerá a inclusão dos titulados em atividades do IFCE e das universidades parceiras, com vivências educativas em ensino, pesquisa e extensão.

A previsão é que a Comissão Institucional do Notório Saber realize as primeiras ações do programa em outubro e o IFCE já titule os primeiros reconhecidos no primeiro semestre de 2026.

