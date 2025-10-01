IFCE institui titulação de Notório Saber para mestres da cultura

IFCE institui titulação de Notório Saber para mestres da culturaPioneiro na Rede Federal, IFCE promove iniciativa que institui formalmente a titulação de Notório Saber para mestras e mestres da cultura
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) torna-se o primeiro da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica a promover uma ação que institui formalmente a titulação de Notório Saber para mestras e mestres da cultura.
O anúncio da iniciativa foi feito durante a 4ª Bienal de Artes Paulo Abel do Nascimento, realizada no último fim de semana, no campus de Quixadá.
Leia Também | Espetáculo do Coral do IFCE promove imersão na cultura cearense
“É para além de dar um diploma ou incluir. É reconhecer o saber tradicional como conhecimento, ampliando as fronteiras da academia”, declara Aterlane Martins, coordenador de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão do campus Quixadá. Tal iniciativa visa valorizar as múltiplas formas de produção do conhecimento, incluindo o saber tradicional.
Leia Também | Livro sobre cotidiano de professores do Ceará é lançado no IFCE
Notório Saber: o que ocorre com essa titulação?
Com a presença da formalização do título, os mestres e mestras da cultura popular podem ser remunerados e obter diplomas equivalentes aos de graduação ou doutorado. A ação possibilita novas oportunidades profissionais e acadêmicas.
Leia Também | IFCE abre inscrições pro Projeto Agentes Territoriais de Cultura
Entre as medidas propostas, haverá a concessão de titulações aos mestres da cultura popular tradicional, por meio de edital anual, a coordenação de um consórcio nacional, em parceria com o Ministério da Cultura, para realizar uma pesquisa nacional, que mapeie práticas relacionadas ao Notório Saber. Além disso, também ocorrerá a inclusão dos titulados em atividades do IFCE e das universidades parceiras, com vivências educativas em ensino, pesquisa e extensão.
A previsão é que a Comissão Institucional do Notório Saber realize as primeiras ações do programa em outubro e o IFCE já titule os primeiros reconhecidos no primeiro semestre de 2026.