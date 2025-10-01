IFCE institui titulação de Notório Saber para mestres da cultura

Mestre Chico Emília em oficina de construção de bois para o Reisado / Crédito: Richelly Santos / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) torna-se o primeiro da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica a promover uma ação que institui formalmente a titulação de Notório Saber para mestras e mestres da cultura. O anúncio da iniciativa foi feito durante a 4ª Bienal de Artes Paulo Abel do Nascimento, realizada no último fim de semana, no campus de Quixadá.

"É para além de dar um diploma ou incluir. É reconhecer o saber tradicional como conhecimento, ampliando as fronteiras da academia", declara Aterlane Martins, coordenador de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão do campus Quixadá. Tal iniciativa visa valorizar as múltiplas formas de produção do conhecimento, incluindo o saber tradicional. Notório Saber: o que ocorre com essa titulação? Com a presença da formalização do título, os mestres e mestras da cultura popular podem ser remunerados e obter diplomas equivalentes aos de graduação ou doutorado. A ação possibilita novas oportunidades profissionais e acadêmicas.