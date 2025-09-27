Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 27/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 27/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 27 de setembro (27/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 27 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 27, é a Academia da Berlinda, no Anfiteatro do Dragão do Mar e o cantor Murilo Huff com a Turnê "Ao Vivão", no Marina Park.

Netflix ,HBO Max e Disney+: as estreias da semana (22/09 a 28/09)

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 27 de setembro (27/09):

Academia da Berlinda

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 70
  • Vendas: Sympla

Donaleda 24 anos

  • Horário: 19h50
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Samba de Qualidade

  • Horário: 16 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

POP Cearense

  • Com:Camaleoa
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Noites Incríveis

  • Com: Kivu, Femo e Fennix
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Rock And Roll

  • Com: Caike Falcão
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (Vila dentro do Beach Park - Rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
  • Gratuito

 

Baile Funk Proibidão

  • Com: DJs , Arthenio , Luiz neto , Andra e Guto
  • Horário: 23 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Vila Tabajara

  • Com: Dj Thiago Costa, Bom Lance e Grupo Dtf
  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia

Boteco do Imprensa

  • Com:Paulinha Ravetti e Suzy Navarro
  • Horário: a partir das 19h45
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 15 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Samba do Floresta + Noite do Vinil

  • Com: Deixa de Caô e Kildare Ferreira
  • Horário: a partir das 12 horas
  • Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Night of Hits

  • Com: Makem, Yrden e Rádio Bla
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Reservas e mais informações: @5elementoscervejariaepub

Reggae em Fortaleza

  • Com: Edson Gomes
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Barraca Santa Praia (av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)
  • Quanto: entre R$ 120 e R$ 320
  • Vendas: ingresse.com

Samba de Mesa

  • Com: Samba do Brown e Samboja
  • Horário: 20h30
  • Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @casateresaejorge
  • Gratuito

Forrozão das Antigas

  • Com: Bete Nascimento e Iara Pamella
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Impact Sound System

  • Com: Ives Roots, Dênio Raggaman, Paulo Frota, Alex Pedrada
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Sympla

 

Turnê "Ao Vivão"

  • Com:Murilo Huff
  • Horário: 18 horas
  • Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada)
    e R$ 240 (inteira)
  • Vendas: Anima Ticket
  • Mais informações: @murilohuffaovivao

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar