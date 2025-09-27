O que fazer em Fortaleza hoje, 27/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 27/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 27 de setembro (27/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 27 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 27, é a Academia da Berlinda, no Anfiteatro do Dragão do Mar e o cantor Murilo Huff com a Turnê "Ao Vivão", no Marina Park.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 27 de setembro (27/09):
Academia da Berlinda
- Horário: 20 horas
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 70
- Vendas: Sympla
Donaleda 24 anos
- Horário: 19h50
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Samba de Qualidade
- Horário: 16 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
POP Cearense
- Com:Camaleoa
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior(R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Noites Incríveis
- Com: Kivu, Femo e Fennix
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Rock And Roll
- Com: Caike Falcão
- Horário: 20 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (Vila dentro do Beach Park - Rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
- Gratuito
Baile Funk Proibidão
- Com: DJs , Arthenio , Luiz neto , Andra e Guto
- Horário: 23 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Vila Tabajara
- Com: Dj Thiago Costa, Bom Lance e Grupo Dtf
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
Boteco do Imprensa
- Com:Paulinha Ravetti e Suzy Navarro
- Horário: a partir das 19h45
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 15 (couvert)
- Vendas: OutGo
Samba do Floresta + Noite do Vinil
- Com: Deixa de Caô e Kildare Ferreira
- Horário: a partir das 12 horas
- Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Night of Hits
- Com: Makem, Yrden e Rádio Bla
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Reservas e mais informações: @5elementoscervejariaepub
Reggae em Fortaleza
- Com: Edson Gomes
- Horário: 21 horas
- Onde: Barraca Santa Praia (av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)
- Quanto: entre R$ 120 e R$ 320
- Vendas: ingresse.com
Samba de Mesa
- Com: Samba do Brown e Samboja
- Horário: 20h30
- Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @casateresaejorge
- Gratuito
Forrozão das Antigas
- Com: Bete Nascimento e Iara Pamella
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Impact Sound System
- Com: Ives Roots, Dênio Raggaman, Paulo Frota, Alex Pedrada
- Horário: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Sympla
Turnê "Ao Vivão"
- Com:Murilo Huff
- Horário: 18 horas
- Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada)
e R$ 240 (inteira)
- Vendas: Anima Ticket
- Mais informações: @murilohuffaovivao