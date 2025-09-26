Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 26/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 26 de setembro (26/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 26 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 26, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 26 de setembro (26/09):

Pop na Caixa

  • Horário: a partir das 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Entrada gratuita até 00 horas

Baile dos Signos

  • Com: Julle, David Arthênio, Anderson e Alisson e As Maravilhas de Fortal
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$15
  • Reservas e mais informações: @astro.fortaleza


Duda Beat- Set Especial

  • Com: DioS2, Leocosil e Monstrava
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$10

Festa Sextas Intenções

  • Com: Veneno, Singular e Luiz Neto
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Encanto dos Orixás – Batuques do Omõrisà

  • Com: Afoxé Omõrisà Odè
  • Horário: 18 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Fuzuê

  • Com: Lucas BMR e Anderson Holanda
  • Horário: 20 horas
  • Onde:Fuzuê ( Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: @fuzue.bar

Grande Roda de Samba

  • Com: Belinho da Silva, Dipas, Mateus e Marcelo
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Festa Mega Funk

  • Com: Kamui, Alyson e Merson
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Route ( Rua José Avelino, 476)
  • Reservas e mais informações: @routefortaleza

Samba do Vila

  • Com: Samba Geral e 6 Likes
  • Horário:a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Sextou em Outro Planeta

  • Com: Dj Matheus Sales, DJ Jhonny e DJ Igor Wolf
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

