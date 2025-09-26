O que fazer em Fortaleza hoje, 26/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 26/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 26 de setembro (26/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 26 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 26, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 26 de setembro (26/09):
Pop na Caixa
- Horário: a partir das 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Entrada gratuita até 00 horas
Baile dos Signos
- Com: Julle, David Arthênio, Anderson e Alisson e As Maravilhas de Fortal
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$15
- Reservas e mais informações: @astro.fortaleza
Duda Beat- Set Especial
- Com: DioS2, Leocosil e Monstrava
- Horário: 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar ( R. Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$10
Festa Sextas Intenções
- Com: Veneno, Singular e Luiz Neto
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Encanto dos Orixás – Batuques do Omõrisà
- Com: Afoxé Omõrisà Odè
- Horário: 18 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Fuzuê
- Com: Lucas BMR e Anderson Holanda
- Horário: 20 horas
- Onde:Fuzuê ( Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
- Reservas e mais informações: @fuzue.bar
Grande Roda de Samba
- Com: Belinho da Silva, Dipas, Mateus e Marcelo
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festa Mega Funk
- Com: Kamui, Alyson e Merson
- Horário: 22 horas
- Onde: Route ( Rua José Avelino, 476)
- Reservas e mais informações: @routefortaleza
Samba do Vila
- Com: Samba Geral e 6 Likes
- Horário:a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Sextou em Outro Planeta
- Com: Dj Matheus Sales, DJ Jhonny e DJ Igor Wolf
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo