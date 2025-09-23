Dia do Sorvete: conheça 5 sorveterias para saborear em Fortaleza

Dia do Sorvete: conheça 5 sorveterias para saborear em FortalezaDe sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível saborear o sorvete em qualquer hora e lugar em Fortaleza
Nesta terça-feira, 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete. Criada para estimular as vendas nas sorveterias por todo o País, a data proporciona aos amantes do doce a oportunidade de saborear a sobremesa em qualquer hora e qualquer lugar.
De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, pudim ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.
Leia também | Conheça sorveterias que inovam e trazem outras formas de comer gelato
Em Fortaleza, diversas sorveterias apostam em cores, gostos e texturas diferenciadas e saborosas que vão fazer o cliente repetir o pedido! Neste Dia do Sorvete, conheça cinco sorveterias em Fortaleza para provar a sobremesa gelada.
Dia do Sorvete em Fortaleza:
Juarez Sorvete
- Avenida Barão de Studart, 2023 - Aldeota
- Quando: diariamente, das 11h às 21 horas
- Vila Pita (rua Torres Câmara, 1143 - Aldeota)
- Quando: domingo a quinta, das 11h às 23 horas; sexta e sábado, das 11h às 00 horas
Instagram: @juarezsorvete
San Paolo Gelato
- Rua República da Armênia, 1180 - Parque Manibura
- Quando: diariamente, das 11h às 23 horas
- Avenida Desembargador Moreira, 560 - Meireles
- Quando: diariamente, das 12h às 00 horas
Opção de delivery
Instagram: @sanpaologelato
Frütbiss
- North Shopping (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
- Quando: diariamente, das 11h às 23 horas
- North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Quando: diariamente, das 12h às 00 horas
- Pátio Água Fria (avenida Washington Soares, 3690 - Parque Manibura)
- Quando: diariamente, das 10h30min ás 22h30min
- Imprensa Foodsquare (avenida Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres)
- Quando: diariamente, 11 às 23 horas
Opção de delivery e Ifood
Instagram: @frutbisssorvetes
Leia também | Criador do Sorvete Farinhada desenvolve versão vegana da sobremesa
Pittucio Gelato
- Rua Frederico Borges, 333 - Meireles
- Quando: domingo a quarta-feira, das 12h às 23 horas; quinta a sábado, das 13h às 00 horas
- Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
- Quando: diariamente, das 11h às 23 horas
Opção de delivery e Ifood
Instagram: @pittuciogelato
Bellucci Gelateria
- Rua Frederico Borges, 624 - Meireles
- Quando: domingo, segunda a quarta-feira, 10h às 23 horas; quinta-feira a sábado, 10h às 00 horas
- Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quando: segunda a sexta-feira, 10 às 22 horas; domingo, 12 às 22 horas
Opção de delivery e Ifood
Instagram: @belluccigelateria