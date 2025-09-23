Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Sorvete: conheça 5 sorveterias para saborear em Fortaleza

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível saborear o sorvete em qualquer hora e lugar em Fortaleza
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
Nesta terça-feira, 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete. Criada para estimular as vendas nas sorveterias por todo o País, a data proporciona aos amantes do doce a oportunidade de saborear a sobremesa em qualquer hora e qualquer lugar.

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, pudim ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.

Em Fortaleza, diversas sorveterias apostam em cores, gostos e texturas diferenciadas e saborosas que vão fazer o cliente repetir o pedido! Neste Dia do Sorvete, conheça cinco sorveterias em Fortaleza para provar a sobremesa gelada.

Dia do Sorvete em Fortaleza:

Juarez Sorvete

  • Avenida Barão de Studart, 2023 - Aldeota
  • Quando: diariamente, das 11h às 21 horas
  • Vila Pita (rua Torres Câmara, 1143 - Aldeota)
  • Quando: domingo a quinta, das 11h às 23 horas; sexta e sábado, das 11h às 00 horas

Instagram: @juarezsorvete

San Paolo Gelato

  • Rua República da Armênia, 1180 - Parque Manibura
  • Quando: diariamente, das 11h às 23 horas
  • Avenida Desembargador Moreira, 560 - Meireles
  • Quando: diariamente, das 12h às 00 horas

Opção de delivery
Instagram: @sanpaologelato

Frütbiss

  • North Shopping (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
  • Quando: diariamente, das 11h às 23 horas
  • North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Quando: diariamente, das 12h às 00 horas
  • Pátio Água Fria (avenida Washington Soares, 3690 - Parque Manibura)
  • Quando: diariamente, das 10h30min ás 22h30min
  • Imprensa Foodsquare (avenida Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres)
  • Quando: diariamente, 11 às 23 horas

Opção de delivery e Ifood
Instagram: @frutbisssorvetes

Pittucio Gelato

  • Rua Frederico Borges, 333 - Meireles
  • Quando: domingo a quarta-feira, das 12h às 23 horas; quinta a sábado, das 13h às 00 horas
  • Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
  • Quando: diariamente, das 11h às 23 horas

Opção de delivery e Ifood
Instagram: @pittuciogelato

Bellucci Gelateria

  • Rua Frederico Borges, 624 - Meireles
  • Quando: domingo, segunda a quarta-feira, 10h às 23 horas; quinta-feira a sábado, 10h às 00 horas
  • Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quando: segunda a sexta-feira, 10 às 22 horas; domingo, 12 às 22 horas

Opção de delivery e Ifood
Instagram: @belluccigelateria

