Dia do Sorvete: conheça 5 sorveterias para saborear em Fortaleza

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível saborear o sorvete em qualquer hora e lugar em Fortaleza

Nesta terça-feira, 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete. Criada para estimular as vendas nas sorveterias por todo o País, a data proporciona aos amantes do doce a oportunidade de saborear a sobremesa em qualquer hora e qualquer lugar.

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, pudim ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.