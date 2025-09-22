‘Elden Ring: Nightreign’ ganha atualização gratuita com novo modo de jogo

Já esperado pelos fãs, "Elden Ring: Nightreign" ganhou o modo Profundezas da Noite / Crédito: FromSoftware/ Divulgação

A FromSoftware anunciou e imediatamente lançou dia 11 de setembro uma atualização gratuita para “Elden Ring: Nightreign”, trazendo o modo Profundezas da Noite, uma adição já prevista e desejada pelos fãs do jogo e que promete elevar ainda mais o nível de dificuldade do título. Conhecido por transformar a fórmula solitária dos Soulslike em uma experiência cooperativa frenética, o jogo agora recebe uma camada adicional de complexidade que deve agradar os jogadores mais destemidos. O novo modo age como um desafio para jogadores veteranos e para quem já terminou o jogo: inimigos por toda Limveld ficam mais poderosos e podem sofrer mutações aleatórias, tornando cada incursão bem mais arriscada. Para compensar, aparecem variantes inéditas de armas e relíquias como recompensa, mas nem tudo é benéfico: muitos desses itens apresentam efeitos colaterais que podem enfraquecer o jogador, exigindo escolhas estratégicas cuidadosas e mantendo altas as demandas de habilidade e sangue-frio.

"Elden Ring: Nightreign" ganha um novo modo de jogo e fica ainda mais viciante Crédito: FromSoftware/ Divulgação Essa proposta reforça o espírito de Nightreign: uma experiência em que cada decisão conta e em que a cooperação entre os oito Notívagos disponíveis é vital para sobreviver. O sistema de reviver aliados, já elogiado por adicionar dinamismo e um certo tom caótico às batalhas, ganha ainda mais relevância diante dos desafios extremos do novo modo. Ao mesmo tempo, a frustração pode ser inevitável em embates prolongados contra chefes gigantescos, que seguem exigindo paciência quase sobre-humana para serem derrotados. Por isso, toda cautela e atenção com essa nova modalidade é preferível. As recompensas do novo modo incluem três espaços adicionais de relíquias, exclusivas do modo. Esses itens oferecem melhorias poderosas, mas também impõem custos — um reflexo direto da filosofia da FromSoftware de transformar risco em parte fundamental da jogabilidade. Jogadores que avançarem o suficiente poderão até mesmo enfrentar uma versão ainda mais difícil e temível do chefe final, o “Lorde da Noite”. Leia Também | 'Midnight Murder Club' inova ao promover jogo de tiro todo no escuro

