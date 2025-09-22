‘Elden Ring: Nightreign’ ganha atualização gratuita com novo modo de jogo

‘Elden Ring: Nightreign’ ganha atualização gratuita com novo modo de jogoModo "Profundezas da Noite" aumenta a dificuldade e pretende tornar o título multiplayer ainda mais desafiador
A FromSoftware anunciou e imediatamente lançou dia 11 de setembro uma atualização gratuita para “Elden Ring: Nightreign”, trazendo o modo Profundezas da Noite, uma adição já prevista e desejada pelos fãs do jogo e que promete elevar ainda mais o nível de dificuldade do título. Conhecido por transformar a fórmula solitária dos Soulslike em uma experiência cooperativa frenética, o jogo agora recebe uma camada adicional de complexidade que deve agradar os jogadores mais destemidos.
O novo modo age como um desafio para jogadores veteranos e para quem já terminou o jogo: inimigos por toda Limveld ficam mais poderosos e podem sofrer mutações aleatórias, tornando cada incursão bem mais arriscada. Para compensar, aparecem variantes inéditas de armas e relíquias como recompensa, mas nem tudo é benéfico: muitos desses itens apresentam efeitos colaterais que podem enfraquecer o jogador, exigindo escolhas estratégicas cuidadosas e mantendo altas as demandas de habilidade e sangue-frio.
Essa proposta reforça o espírito de Nightreign: uma experiência em que cada decisão conta e em que a cooperação entre os oito Notívagos disponíveis é vital para sobreviver. O sistema de reviver aliados, já elogiado por adicionar dinamismo e um certo tom caótico às batalhas, ganha ainda mais relevância diante dos desafios extremos do novo modo. Ao mesmo tempo, a frustração pode ser inevitável em embates prolongados contra chefes gigantescos, que seguem exigindo paciência quase sobre-humana para serem derrotados. Por isso, toda cautela e atenção com essa nova modalidade é preferível.
As recompensas do novo modo incluem três espaços adicionais de relíquias, exclusivas do modo. Esses itens oferecem melhorias poderosas, mas também impõem custos — um reflexo direto da filosofia da FromSoftware de transformar risco em parte fundamental da jogabilidade. Jogadores que avançarem o suficiente poderão até mesmo enfrentar uma versão ainda mais difícil e temível do chefe final, o “Lorde da Noite”.
Visualmente, a atualização preserva a identidade de Nightreign, com arenas impressionantes e animações de combate impactantes, ainda que a crítica sobre a reciclagem de cenários persista. Já no campo sonoro, a imersão se mantém como ponto alto, com trilhas orquestrais que intensificam a tensão a cada confronto.
A chegada das Profundezas da Noite reafirma o caráter viciante do jogo. Para quem já apreciava a mistura de roguelike com Soulslike, a novidade é uma chance de testar estratégias ainda mais ousadas. Para os fãs puristas da cadência precisa e punitiva de “Elden Ring, Nightreign” se mantém como um exemplo interessante de como a FromSoftware insiste em expandir os limites da própria criação.
Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico