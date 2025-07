Banda Vanguart anuncia show em Fortaleza; saiba quando

Banda Vanguart apresenta show "Dois Cantos" em capitais nordestinas; Fortaleza recebe os artistas no mês de agosto

Nesta sexta-feira, 4, a banda Vanguart anunciou que virá para Fortaleza em breve. O grupo traz para a capital cearense o show “Dois Cantos” no dia 24 de agosto, um domingo. A informação foi divulgada nas redes sociais.

O evento acontecerá no Theatro Via Sul, localizado no bairro Seis Bocas, e os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu!. Além da Cidade, a banda passa por Salvador (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Recife (PE).