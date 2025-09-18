Netflix hoje (18/09): filmes e séries que chegam ao catálogo

Toda semana, diversas produções audiovisuais estreiam ou voltam para o catálogo da Netflix; confira filmes, séries e produções que estreiam hoje (18/09)

A Netflix atualizou seu catálogo nesta quinta-feira, 18, com novidades em filmes e séries. Entre os destaques estão o longa indicado ao Oscar "Infiltrado na Klan" e produções originais como "Black Rabbit" e "Platônico".

Confira lista completa do que chega à Netflix hoje (18/09)

Filmes

1. O Mesmo Dia com Você

Romance contemporâneo asiático que acompanha duas pessoas ligadas por coincidências e encontros inesperados. A trama aposta em emoção e humor leve, explorando o impacto do destino na vida amorosa dos protagonistas.

2. Infiltrado na Klan

Indicado ao Oscar de Melhor Filme, o longa de Spike Lee conta a história real de um policial negro que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. A produção mistura drama e sátira, levantando discussões sobre racismo e intolerância nos Estados Unidos.

Séries

1. Black Rabbit - Temporada 1

Série de suspense que acompanha um investigador atormentado por segredos do passado enquanto tenta resolver casos complexos. A atmosfera sombria e o ritmo acelerado prometem prender a atenção do público.

2. Platônico - Temporada 1

Comédia que explora as reviravoltas de uma amizade adulta marcada por encontros e desencontros. A produção aposta em diálogos leves e situações cômicas sobre relacionamentos modernos.