Netflix hoje (18/09): filmes e séries que chegam ao catálogo

Estreias da Netflix hoje (18/09): lista completa do que assistir

Toda semana, diversas produções audiovisuais estreiam ou voltam para o catálogo da Netflix; confira filmes, séries e produções que estreiam hoje (18/09)
Autor Luciana Cartaxo
A Netflix atualizou seu catálogo nesta quinta-feira, 18, com novidades em filmes e séries. Entre os destaques estão o longa indicado ao Oscar "Infiltrado na Klan" e produções originais como "Black Rabbit" e "Platônico".

Confira lista completa do que chega à Netflix hoje (18/09)

Filmes

1. O Mesmo Dia com Você

Romance contemporâneo asiático que acompanha duas pessoas ligadas por coincidências e encontros inesperados. A trama aposta em emoção e humor leve, explorando o impacto do destino na vida amorosa dos protagonistas.

2. Infiltrado na Klan

Indicado ao Oscar de Melhor Filme, o longa de Spike Lee conta a história real de um policial negro que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. A produção mistura drama e sátira, levantando discussões sobre racismo e intolerância nos Estados Unidos.

Séries

1. Black Rabbit - Temporada 1

Série de suspense que acompanha um investigador atormentado por segredos do passado enquanto tenta resolver casos complexos. A atmosfera sombria e o ritmo acelerado prometem prender a atenção do público.

2. Platônico - Temporada 1

Comédia que explora as reviravoltas de uma amizade adulta marcada por encontros e desencontros. A produção aposta em diálogos leves e situações cômicas sobre relacionamentos modernos.

3. Forasteiros em Bollywood - Temporada 1

Reality documental que mostra os bastidores da maior indústria cinematográfica do mundo a partir do olhar de estrangeiros que tentam conquistar espaço em Bollywood.

4. O Mundo do Anjinho - Volume 6

Animação infantil brasileira que retorna com novos episódios cheios de humor e situações cotidianas. O desenho segue o carismático Anjinho e seus amigos em aventuras divertidas.

