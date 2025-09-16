Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parceria de Rebeca Andrade com seu treinador ganha documentário

Adidas produz documentário sobre a relação de trabalho do treinador Francisco Porath com a ginasta Rebeca Andrade; filme teve estreia este mês
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Documentário sobre a relação de trabalho entre o treinador Franciso Porath, conhecido como Xico, e a medalhista olímpica Rebeca Andrade teve estreia sexta-feira, 12. Produzido pela Adidas, o filme faz parte da série "Illuminated" e está disponível no YouTube.

O mini documentário “A história que só o Xico pode contar – Rebeca Andrade, pelo olhar do seu técnico” é filmado por Xico Porath, que também conduz entrevistas com a atleta. A produção conta com cenas inéditas dos bastidores dos treinamentos e de momentos de descontração com outras atletas, além de revelar dificuldades enfrentadas por Andrade em relação a lesões.

Estreante nos Jogos Olímpicos, Breaking movimenta o Ceará e muda histórias

Trabalhando juntos há mais de dez anos, a ginasta falou sobre a relação de confiança que desenvolveu com o treinador para o portal Olympics.com. Ela disse ter "total liberdade para conversar com o Xico". "Isso é muito importante para mim. Essa troca que temos, essa confiança que temos um no outro", afirmou a medalhista.

Assista ao documentário na íntegra:

Aitana Bonmatí, considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, a alpinista norte-americana Mikaela Shiffrin e o jogador de basquete americano Anthony Edwards são outros atletas que também têm episódios exclusivos na série.

Primeira mulher brasileira a vencer o prêmio Laures World Sports Awards, Rebeca Andrade tornou-se a maior medalhista olímpica em 2024, nas Olimpíadas de Paris. Aos 25 anos, a ginasta soma quatro medalhas olímpicas; uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

