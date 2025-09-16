Parceria de Rebeca Andrade com seu treinador ganha documentário

Parceria de Rebeca Andrade com seu treinador ganha documentárioAdidas produz documentário sobre a relação de trabalho do treinador Francisco Porath com a ginasta Rebeca Andrade; filme teve estreia este mês
Documentário sobre a relação de trabalho entre o treinador Franciso Porath, conhecido como Xico, e a medalhista olímpica Rebeca Andrade teve estreia sexta-feira, 12. Produzido pela Adidas, o filme faz parte da série "Illuminated" e está disponível no YouTube.
Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo
O mini documentário “A história que só o Xico pode contar – Rebeca Andrade, pelo olhar do seu técnico” é filmado por Xico Porath, que também conduz entrevistas com a atleta. A produção conta com cenas inéditas dos bastidores dos treinamentos e de momentos de descontração com outras atletas, além de revelar dificuldades enfrentadas por Andrade em relação a lesões.
Leia Também | Estreante nos Jogos Olímpicos, Breaking movimenta o Ceará e muda histórias
Trabalhando juntos há mais de dez anos, a ginasta falou sobre a relação de confiança que desenvolveu com o treinador para o portal Olympics.com. Ela disse ter "total liberdade para conversar com o Xico". "Isso é muito importante para mim. Essa troca que temos, essa confiança que temos um no outro", afirmou a medalhista.
Assista ao documentário na íntegra:
Aitana Bonmatí, considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, a alpinista norte-americana Mikaela Shiffrin e o jogador de basquete americano Anthony Edwards são outros atletas que também têm episódios exclusivos na série.
Primeira mulher brasileira a vencer o prêmio Laures World Sports Awards, Rebeca Andrade tornou-se a maior medalhista olímpica em 2024, nas Olimpíadas de Paris. Aos 25 anos, a ginasta soma quatro medalhas olímpicas; uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente