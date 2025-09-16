Parceria de Rebeca Andrade com seu treinador ganha documentário

Adidas produz documentário sobre a relação de trabalho do treinador Francisco Porath com a ginasta Rebeca Andrade; filme teve estreia este mês

Documentário sobre a relação de trabalho entre o treinador Franciso Porath , conhecido como Xico, e a medalhista olímpica Rebeca Andrade teve estreia sexta-feira, 12. Produzido pela Adidas, o filme faz parte da série "Illuminated" e está disponível no YouTube.

O mini documentário “A história que só o Xico pode contar – Rebeca Andrade, pelo olhar do seu técnico” é filmado por Xico Porath, que também conduz entrevistas com a atleta. A produção conta com cenas inéditas dos bastidores dos treinamentos e de momentos de descontração com outras atletas, além de revelar dificuldades enfrentadas por Andrade em relação a lesões.

Trabalhando juntos há mais de dez anos, a ginasta falou sobre a relação de confiança que desenvolveu com o treinador para o portal Olympics.com. Ela disse ter "total liberdade para conversar com o Xico". "Isso é muito importante para mim. Essa troca que temos, essa confiança que temos um no outro", afirmou a medalhista.

Assista ao documentário na íntegra: