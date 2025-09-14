O que fazer em Fortaleza hoje, 14/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 14/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 14 de setembro (14/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 14de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste domingo, 14, é o Sunday com Furduncinho, na Sunrise Beach Club.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 14 de setembro (14/09):
Sunday com Furduncinho
- Com: Rogerinho, Sousete, Pedro Alencar, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
- Vendas: OutGo
Giga Mall
- Com: Esther Praxedes
- Quando: 11h30min às 13h30min
- Onde: Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
- Mais informações: @gigamallmessejana
- Gratuito
Cantinho do Frango
- Com: Di Melo
- Quando: 18 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 40 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
Ivyson
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada), R$ 65 (social) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Sympla
Cenário Casa de Música
- Com: Os Muringas
- Quando: 20 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Mais informações: @cenariocasademusica