O que fazer em Fortaleza hoje, 14/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 14 de setembro (14/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 14de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste domingo, 14, é o Sunday com Furduncinho, na Sunrise Beach Club.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 14 de setembro (14/09):

Sunday com Furduncinho

  • Com: Rogerinho, Sousete, Pedro Alencar, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Giga Mall

  • Com: Esther Praxedes
  • Quando: 11h30min às 13h30min
  • Onde: Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Mais informações: @gigamallmessejana
  • Gratuito

Os Muringa se apresentam no Cenário Casa de Música
Os Muringa se apresentam no Cenário Casa de Música Crédito: Stone Portela/Divulgação

Cantinho do Frango

  • Com: Di Melo
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 40 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Ivyson

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada), R$ 65 (social) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Cenário Casa de Música

  • Com: Os Muringas
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Mais informações: @cenariocasademusica

agenda cultural

