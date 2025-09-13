Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 13/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 13/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 13 de setembro (13/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 13 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 13, é o Baile do Ddzin, na Kingston 085, e as apresentações de Pedro Frota e David Ávila, no Cenário Casa de Música.

Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 13 de setembro (13/09):

Giga Mall

  • Com: Lenna do Valle
  • Quando: 11h30min às 13h30min
  • Onde: Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Mais informações: @gigamallmessejana
  • Gratuito

Projeto Lumières

  • Com: Ceará Nova Ensemble
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Fé na Festa

  • Com: Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyanna
  • Quando: das 17h às 22 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito; entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Samba no Cantinho

  • Com: Grupo Academia e Chico Pessoa
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 25 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

3º Maiden Day

  • Com: Children of the Beast, Flight 66 e Chemical Killers 
  • Quando: 18 horas
  • Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: OutGo e bilheteria presencial
  • Mais informações: @defabriek_music

Festival de Covers - Mamonas Assassinas

  • Com: Banda Quatorze Zeromeia
  • Quando: 18h30min
  • Onde: Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Gratuito

Show Aguarrás

  • Com: Briar
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90 - Centro)
  • Quanto: R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira)
  • Vendas: Sympla

CCBNB

  • Com: Carú e DUB85
  • Quando: 19 horas
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Forró no Boteco

  • Com: Forró Saborear e Dayanna Almeida
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 38 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Festa Noites Incríveis

  • Com: DJs Utox, Alexia Caena e Fennix
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionário)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Fenacce

  • Com: Leoni, Maurício Baia e Rick Ferreira
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível
  • Mais informações: @fenacce

Cenário Casa de Música

  • Com: Pedro Frota e David Ávila
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Mais informações: @cenariocasademusica

Aviões Fantasy

  • Com: Xand Avião, Wesley Safadão, Nattan, Bell Marques, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Mais informações: @avioesfantasy

Xand comanda nova edição do Aviões Fantasy na Arena Castelão
Xand comanda nova edição do Aviões Fantasy na Arena Castelão Crédito: Lucas Facundo/Divulgação
Artista Briar se apresenta em Fortaleza no Teatro B. de Paiva
Artista Briar se apresenta em Fortaleza no Teatro B. de Paiva Crédito: Jamille Queiroz/Divulgação

Reggae Love

  • Com: Nazirê
  • Quando: 20h30min
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Maratona Los Hermanos

  • Com: Banda Retrato Ventura
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 Pub (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Forrozão Transacional

  • Com: Binha Cardoso e Os Transacionais
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Fica, Vai ter Pop!

  • Com: Lia Pressler, Thigas, Zito Maia, Marcio Peixoto e João Noronha
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Baile Do Ddzin

  • Com: DJ Dayeh, DJ Bassan, Nandi, DJ Lolost, Isaklandia, DJ Viúva Negra, Guiih Morais e DJ Carina
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 65
  • Vendas: ShotGun

Festa da Beyoncé

  • Com: DJs Tiiito, Lola Mel, Matusa e Monstrava
  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Pacific 4 anos

  • Com: Pra.do, Isa, Samila K, Fefo, De Farias, Bené, Vicente de Castro e Macêdo
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: OutGo

Pink Boladona

  • Com: Ray Cuevas, Lilith Dreams, Luiz Neto, Julle e Aryella Vasc
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar