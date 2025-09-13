O que fazer em Fortaleza hoje, 13/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 13/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 13 de setembro (13/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 13 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 13, é o Baile do Ddzin, na Kingston 085, e as apresentações de Pedro Frota e David Ávila, no Cenário Casa de Música.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 13 de setembro (13/09):
Giga Mall
- Com: Lenna do Valle
- Quando: 11h30min às 13h30min
- Onde: Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
- Mais informações: @gigamallmessejana
- Gratuito
Projeto Lumières
- Com: Ceará Nova Ensemble
- Quando: 15 horas
- Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Fé na Festa
- Com: Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyanna
- Quando: das 17h às 22 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito; entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível
Samba no Cantinho
- Com: Grupo Academia e Chico Pessoa
- Quando: 18 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 25 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
3º Maiden Day
- Com: Children of the Beast, Flight 66 e Chemical Killers
- Quando: 18 horas
- Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
- Quanto: a partir de R$ 50
- Vendas: OutGo e bilheteria presencial
- Mais informações: @defabriek_music
Festival de Covers - Mamonas Assassinas
- Com: Banda Quatorze Zeromeia
- Quando: 18h30min
- Onde: Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Gratuito
Show Aguarrás
- Com: Briar
- Quando: 19 horas
- Onde: Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90 - Centro)
- Quanto: R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira)
- Vendas: Sympla
CCBNB
- Com: Carú e DUB85
- Quando: 19 horas
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Forró no Boteco
- Com: Forró Saborear e Dayanna Almeida
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 38 (couvert)
- Vendas: OutGo
Festa Noites Incríveis
- Com: DJs Utox, Alexia Caena e Fennix
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionário)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Fenacce
- Com: Leoni, Maurício Baia e Rick Ferreira
- Quando: 20 horas
- Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível
- Mais informações: @fenacce
Cenário Casa de Música
- Com: Pedro Frota e David Ávila
- Quando: 20 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Mais informações: @cenariocasademusica
Aviões Fantasy
- Com: Xand Avião, Wesley Safadão, Nattan, Bell Marques, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim
- Quando: 20 horas
- Onde: Estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Mais informações: @avioesfantasy
Reggae Love
- Com: Nazirê
- Quando: 20h30min
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Maratona Los Hermanos
- Com: Banda Retrato Ventura
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 Pub (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Forrozão Transacional
- Com: Binha Cardoso e Os Transacionais
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Fica, Vai ter Pop!
- Com: Lia Pressler, Thigas, Zito Maia, Marcio Peixoto e João Noronha
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Baile Do Ddzin
- Com: DJ Dayeh, DJ Bassan, Nandi, DJ Lolost, Isaklandia, DJ Viúva Negra, Guiih Morais e DJ Carina
- Quando: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 65
- Vendas: ShotGun
Festa da Beyoncé
- Com: DJs Tiiito, Lola Mel, Matusa e Monstrava
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Pacific 4 anos
- Com: Pra.do, Isa, Samila K, Fefo, De Farias, Bené, Vicente de Castro e Macêdo
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50
- Vendas: OutGo
Pink Boladona
- Com: Ray Cuevas, Lilith Dreams, Luiz Neto, Julle e Aryella Vasc
- Quando: 23 horas
- Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo