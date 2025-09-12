Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 12/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 12 de setembro (12/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 12 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 12, é a apresentação de Mister Bamba, no Cenário Casa de Música.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 12 de setembro (12/09):

Cantinho do Frango

  • Com: Luisinho Magalhães & Banda
  • Quando: 18h30min
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 30 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Festival de Covers - Elvis Presley

  • Com: Gerard Presley
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Gratuito

Boêmios Bar e Restaurante

  • Com: Marquinho Sathan e Deixa de Caô
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Boêmios Bar e Restaurante (rua João Cordeiro, 219 - Meireles)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Bloco do Eu Sozinho

  • Quando: às 20h30min
  • Onde: Floresta Complexo (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: Sympla

Encosta que é brega

  • Quando: 21 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Cenário Casa de Música

  • Com: Mister Bamba
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Mais informações: @cenariocasademusica

Let's Go Indies

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

Noite das 1000 Gagas

  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Back to the 2000s

  • Com: DJs Erikis, Andra e Guto
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Quanto: R$ 5
  • Vendas: OutGo

Fuzu Pop

  • Com: Trio Fever, Silas, PatrickTor4 e Cleytinho
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas no local

