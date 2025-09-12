O que fazer em Fortaleza hoje, 12/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 12/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 12 de setembro (12/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 12 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 12, é a apresentação de Mister Bamba, no Cenário Casa de Música.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 12 de setembro (12/09):
Cantinho do Frango
- Com: Luisinho Magalhães & Banda
- Quando: 18h30min
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 30 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
Festival de Covers - Elvis Presley
- Com: Gerard Presley
- Quando: 19 horas
- Onde: Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Gratuito
Boêmios Bar e Restaurante
- Com: Marquinho Sathan e Deixa de Caô
- Quando: 20 horas
- Onde: Boêmios Bar e Restaurante (rua João Cordeiro, 219 - Meireles)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Bloco do Eu Sozinho
- Quando: às 20h30min
- Onde: Floresta Complexo (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 60
- Vendas: Sympla
Encosta que é brega
- Quando: 21 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Cenário Casa de Música
- Com: Mister Bamba
- Quando: 21 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Mais informações: @cenariocasademusica
Let's Go Indies
- Quando: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
Noite das 1000 Gagas
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Back to the 2000s
- Com: DJs Erikis, Andra e Guto
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Quanto: R$ 5
- Vendas: OutGo
Fuzu Pop
- Com: Trio Fever, Silas, PatrickTor4 e Cleytinho
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas no local