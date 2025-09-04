Hollow Knight: Silksong ganha preço oficial e hora de lançamento

O jogo de plataforma Hollow Knight: Silksong tem data e hiorário oficial marcados. O público poderá baixar o game nesta quarta-feira, 4 / Crédito: Divulgação / Team Cherry

Após quase sete anos de espera, o aguardado Hollow Knight: Silksong acaba de receber mais informações importantes sobre sua estreia. Além da data de lançamento, agora o jogo já tem preço oficial e horário de lançamento confirmados pelo estúdio responsável, o Team Cherry. Saiba a seguir.

História de Hollow Knight: Silksong A trama do novo título da Team Cherry se passa antes dos acontecimentos do primeiro jogo (Hollow Knight) e é focada em Hornet, personagem feminina já conhecida pelos fãs. Em Silksong, ela é capturada e levada ao misterioso reino de Pharloom. Em Hollow Knight, Hornet atua como uma guardiã que tenta impedir a destruição de Hallownest, sendo vista como antagonista e protetora ao mesmo tempo. No entanto, pouco se sabia sobre sua origem — e Silksong promete aprofundar essa narrativa.

Hollow Knight: Silksong ganha hora de lançamento A espera finalmente acabou. O lançamento de Hollow Knight: Silksong está marcado para hoje, dia 4 de setembro, às 11h. O anúncio foi feito pela Team Cherry, empresa desenvolvedora do jogo.

Hollow Knight: Silksong ganha preço oficial Após um vazamento de informações, a Team Cherry confirmou que o preço do jogo será US$ 19,99 nos Estados Unidos (EUA), cerca de R$ 109 se convertido na atual cotação. O esperado é que a faixa de preço no Brasil varie entre R$ 100 e R$ 120 reais. Silksong: onde estará disponível? Silksong estará disponível para o consoles: