Hollow Knight: Silksong ganha preço oficial e hora de lançamento

Hollow Knight: Silksong ganha preço oficial e hora de lançamentoApós quase sete anos de espera, Team Cherry confirma valor do jogo e libera hora oficial de estreia de Hollow Knight: Silksong; veja detalhes
Após quase sete anos de espera, o aguardado Hollow Knight: Silksong acaba de receber mais informações importantes sobre sua estreia.
Além da data de lançamento, agora o jogo já tem preço oficial e horário de lançamento confirmados pelo estúdio responsável, o Team Cherry. Saiba a seguir.
História de Hollow Knight: Silksong
A trama do novo título da Team Cherry se passa antes dos acontecimentos do primeiro jogo (Hollow Knight) e é focada em Hornet, personagem feminina já conhecida pelos fãs. Em Silksong, ela é capturada e levada ao misterioso reino de Pharloom.
Em Hollow Knight, Hornet atua como uma guardiã que tenta impedir a destruição de Hallownest, sendo vista como antagonista e protetora ao mesmo tempo. No entanto, pouco se sabia sobre sua origem — e Silksong promete aprofundar essa narrativa.
Hollow Knight: Silksong ganha hora de lançamento
A espera finalmente acabou. O lançamento de Hollow Knight: Silksong está marcado para hoje, dia 4 de setembro, às 11h.
O anúncio foi feito pela Team Cherry, empresa desenvolvedora do jogo.
Hollow Knight: Silksong ganha preço oficial
Após um vazamento de informações, a Team Cherry confirmou que o preço do jogo será US$ 19,99 nos Estados Unidos (EUA), cerca de R$ 109 se convertido na atual cotação.
O esperado é que a faixa de preço no Brasil varie entre R$ 100 e R$ 120 reais.
Silksong: onde estará disponível?
Silksong estará disponível para o consoles:
- PlayStation 4
- PlayStation 5
- Xbox One
- Xbox Series X|S
Para PC, o jogo já está disponível para compra na Steam, GOG e Humble Store.
Conheça a história da franquia Hollow Knight
A Team Cherry foi fundada por Ari Gibson, William Pellen e Jack Vine, três amigos que criaram, desenharam e desenvolveram o Hollow Knight de maneira independente. O projeto só foi concluído graças a uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter.
Com o sucesso do jogo, Hollow Knight se consolidou como um dos jogos de plataforma mais influentes da última década. Assim como seu antecessor, Silksong também será um jogo de plataforma, mas promete expandir ainda mais a experiência com novas histórias e desafios.
