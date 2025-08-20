Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PlayStation aumenta seus preços nos Estados Unidos

PlayStation aumenta seus preços nos Estados Unidos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Sony anunciou, nesta quarta-feira (20), que o preço de seu console de videogames PlayStation 5 aumentará em 50 dólares (274 reais, na cotação atual) nos Estados Unidos, devido a um "ambiente econômico complexo".

As tarifas alfandegárias impostas pelo presidente americano, Donald Trump, elevaram o custo dos bens importados para o país, deixando empresas como a japonesa Sony decidir se repassam esse aumento aos consumidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Semelhante ao que ocorre com muitos negócios globais, continuamos navegando em um ambiente econômico complexo", disse a vice-presidente de marketing global da Sony Interactive Entertainment, Isabelle Tomatis.

Inicialmente os Estados Unidos ameaçaram o Japão com a imposição de tarifas de 25%, mas por fim concordaram com uma taxação de 15%.

"Como resultado, tomamos a difícil decisão de aumentar o preço de varejo recomendado para os consoles PlayStation 5 nos Estados Unidos", afirmou a executiva.

Assim, o novo preço do PS5 será de 550 dólares (3.010 reais), com uma "Edição Digital" por 500 (2.736 reais) e uma versão "Pro" por 750 (4.104 reais), de acordo com Tomatis.

Em maio, a Sony advertiu que estava considerando ajustes de preços nos Estados Unidos ao estimar que as tarifas poderiam custar à companhia cerca de 680 milhões de dólares (3,72 bilhões de reais) no ano fiscal.

As empresas americanas também sentem os efeitos das novas tarifas. A gigante de cosméticos Estée Lauder estimou recentemente que o impacto seria de 100 milhões de dólares (547 milhões de reais) para o ano fiscal de 2026 e planeja ajustes de preços para mitigar o custo adicional.

Por sua vez, o gigante de lanches e refrigerantes PepsiCo pode subir seus preços em 10% para amenizar os efeitos das sobretaxas, em particular aquelas que incidem sobre o alumínio importado usado nas latas de suas bebidas, segundo a revista especializada Beverage Digest.

Enquanto isso, o fabricante de bebidas energéticas Monster Beverages avalia elevar seus preços devido a um "panorama aduaneiro complexo e dinâmico", de acordo com seu diretor executivo, Hilton Schlosberg.

gc-juj/sla/cjc/nn/ic/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar