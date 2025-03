Meta deve indenizar cantor por remover músicas de matriz africana

Plataforma Meta foi condenada a indenizar o cantor chileno Pérola Henriquez em R$ 8 mil por danos morais após remover canções do Instagram; artista teve músicas com letras que abordam matriz africana bloqueadas durante um ano

Nascido em Santiago do Chile, Pérola mora em Salvador, na Bahia, desde 2021, e lançou em 2023 seu primeiro álbum: “7 Pérolas de Pérola” . Com sete faixas, o disco traz as canções “ Exú ” e “Limites”, ambas músicas que ficaram um ano bloqueadas no Instagram .

Conforme o site, os autos do processo detalham que as composições foram removidas da plataforma sob a justificativa de “violação dos termos de uso” . O TJSP determinou que a Meta pague uma indenização no valor de R$ 8 mil a Pérola por danos morais.

Cantor chileno Pérola Henriquez teve músicas com letras que abordam matriz africana removidas do Instagram durante um ano Crédito: Reprodução/Instagram @perolahenriquez

Segundo o juiz André Augusto Salvador Bezerra, a plataforma, mesmo sendo “dotada das mais diversas possibilidades tecnológicas” para apresentar justificativas plausíveis para a remoção do conteúdo, não providenciou um “único elemento de prova para demonstrar o porquê do bloqueio contra a autora”.

“Ambas músicas foram excluídas da plataforma durante 1 ano sem nenhum motivo aparente, fora o fato de serem duas músicas com palavras em Iorubá e com homenagem a entidades do Candomblé, religião que tem sido historicamente oprimida e apagada no Brasil”, escreveu Pérola em seu perfil no Instagram.

O artista explicou que ambas as canções retratam experiências pessoais com as religiões de matriz africana, além de citar sua mãe de santo, Exú e o Candomblé.

Ainda de acordo com O Globo, a Meta argumenta que “a usuária aceitou os termos de serviço da plataforma e o bloqueio era uma medida temporária para investigar possíveis infrações”, além de ter desbloqueado as canções antes do processo judicial, o que qualificaria a ação como um “pedido de indenização sem objeto”. Ambas as defesas foram rejeitadas pelo juiz do TJSP.