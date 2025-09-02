Fabien Toulmé lança segundo volume do quadrinho 'Inesquecíveis'

Fabien Toulmé, quadrinista francês, lança livro / Crédito: Editora Nemo/Divulgação

O quadrinista francês Fabien Toulmé, um dos nomes mais celebrados do gênero documental nos quadrinhos na atualidade, acaba de lançar no Brasil o segundo volume de "Inesquecíveis", pela Editora Nemo. A obra dá continuidade ao projeto iniciado em 2022 e reúne relatos que exploram coragem, dor, superação e a capacidade humana de se reinventar diante das adversidades.

Em sua nova obra, Toulmé apresenta cinco histórias que, embora distintas em origem, formam um retrato coletivo da vulnerabilidade e da resiliência humana. LEIA TAMBÉM | Nejishiki – Um mergulho onírico e brutal de Yoshiharu Tsuge Uma é a de Julie, sobrevivente de uma avalanche nos Alpes suíços; enquanto a brasileira Cyntia enfrenta as marcas da violência doméstica desde a adolescência. Já Kévin é um músico francês que encontra um novo propósito ao dar oficinas em um asilo; e tem Bruno, parisiense que só aos 50 anos assumiu sua homossexualidade.

Por fim, Bohdan, engenheiro e fotógrafo ucraniano convocado para a guerra, narra a dureza do dia-a-dia nas trincheiras. Relembre trajetória de Fabien Toulmé no Brasil Embora de alcance universal, os quadrinhos de Toulmé mantêm uma ligação afetiva e criativa com o Brasil. O autor viveu no país por dez anos antes de iniciar sua carreira, com parte de sua trajetória diretamente conectada ao público brasileiro. Em "Inesquecíveis Vol. 1", uma das histórias mais lembradas foi a de Marcos, mineiro que trocou a vida religiosa pelo amor.