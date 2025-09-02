Fabien Toulmé lança segundo volume do quadrinho 'Inesquecíveis'"Inesquecíveis Vol. 2', de Fabien Toulmé, apresenta cinco histórias; obra marca afetividade do quadrinista com o Brasil
O quadrinista francês Fabien Toulmé, um dos nomes mais celebrados do gênero documental nos quadrinhos na atualidade, acaba de lançar no Brasil o segundo volume de "Inesquecíveis", pela Editora Nemo.
A obra dá continuidade ao projeto iniciado em 2022 e reúne relatos que exploram coragem, dor, superação e a capacidade humana de se reinventar diante das adversidades.
Em sua nova obra, Toulmé apresenta cinco histórias que, embora distintas em origem, formam um retrato coletivo da vulnerabilidade e da resiliência humana.
Uma é a de Julie, sobrevivente de uma avalanche nos Alpes suíços; enquanto a brasileira Cyntia enfrenta as marcas da violência doméstica desde a adolescência.
Já Kévin é um músico francês que encontra um novo propósito ao dar oficinas em um asilo; e tem Bruno, parisiense que só aos 50 anos assumiu sua homossexualidade.
Por fim, Bohdan, engenheiro e fotógrafo ucraniano convocado para a guerra, narra a dureza do dia-a-dia nas trincheiras.
Relembre trajetória de Fabien Toulmé no Brasil
Embora de alcance universal, os quadrinhos de Toulmé mantêm uma ligação afetiva e criativa com o Brasil. O autor viveu no país por dez anos antes de iniciar sua carreira, com parte de sua trajetória diretamente conectada ao público brasileiro.
Em "Inesquecíveis Vol. 1", uma das histórias mais lembradas foi a de Marcos, mineiro que trocou a vida religiosa pelo amor.
Já em "Na Luta" (2023), da série "Reflexos do Mundo', a protagonista foi Rossana, jovem liderança da comunidade Porto do Capim, em João Pessoa, símbolo da resistência contra remoções forçadas.
Essa presença recorrente do Brasil nas páginas de Toulmé também se reflete em sua própria biografia: foi em Fortaleza que ele decidiu abandonar a engenharia civil para se dedicar aos quadrinhos, experiência que moldou seu olhar artístico e o consolidou como um dos principais nomes da cena contemporânea.
Do sucesso de estreia com "Não era você que eu esperava" (2014), relato sobre a chegada de sua filha com síndrome de Down, à trilogia "A odisseia de Hakim" (2022), Toulmé construiu uma carreira marcada por narrativas que unem jornalismo, memória e sensibilidade.
Com "Inesquecíveis Vol. 2", ele reafirma essa vocação de registrar histórias que, mesmo profundamente pessoais, iluminam dilemas universais.
Inesquecíveis Vol. 2
Onde encontrar: www.grupoautentica.com.br; obra física disponível na Reboot Comic Store (rua Carapinima, 2200 - Loja 127)
Quanto: R$ 89,90