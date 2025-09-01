Secult lança editais de intercâmbio artístico e publicação de livros

Secult lança editais de intercâmbio artístico e publicação de livrosEditais do Governo do Estado selecionam agentes culturais e pesquisadores para intercâmbio formativo e publicação de livros; inscrições abertas
Três editais públicos selecionam agentes culturais e pesquisadores cearenses ou radicados no Ceará para intercâmbio formativo e publicação de livros por meio do projeto Ceará sem Fronteiras, do Governo do Estado. Lançado na última quinta-feira, 28 de agosto, a iniciativa oferece 40 bolsas de intercâmbio formativo dentro e fora do Brasil e publica dez títulos sobre arte e cultura no Ceará.
Leia Também | Aldir Blanc: Ceará precisa executar R$ 33,8 milhões para receber novos valores em 2025
Os dois editais de intercâmbio “custeiam a ida do(a) participante para instituições, cursos, festivais, residências artísticas ou outras experiências reconhecidas no campo das artes e da cultura”, conforme Nádia Sousa, presidenta da Mercúrio Produções, instituição sem fins lucrativos que também está à frente dos fomentos junto com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). Até o momento, só um dos editais de mobilidade artística foi publicado. O segundo deve sair na segunda quinzena de setembro, segundo informações da assessoria de imprensa.
De acordo com Nádia Sousa, “o Estado investe na formação da pessoa, e ela retorna com novos saberes, práticas e redes que fortalecem a cena cultural do Ceará". Nesse sentido, o plano de atividades dos inscritos “precisa demonstrar a relevância da experiência para sua formação e para o fortalecimento do campo cultural cearense”.
Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo
Saiba como se inscrever no projeto Ceará sem Fronteiras
Para participar, os inscritos devem residir no Ceará há pelo menos dois anos e propor uma experiência de intercâmbio para o destino de sua escolha. No edital voltado para publicação, serão selecionados dez livros inéditos e prontos para publicação, com uma temática relacionada à produção de arte e cultura no Ceará.
Nos dois editais já disponíveis no Mapa Cultural do Ceará consta um investimento de R$300.000 para a publicação de livros e de R$ 566.000 para o custeio das bolsas de intercâmbio. O terceiro edital, que também destinará 20 vagas de mobilidade artística, deve apresentar o mesmo valor de R$ 566.000 de investimento.
No evento de lançamento do projeto, houve a aula magna “Resistência e Criação de Imaginários Críticos na Indústria Cultural”, ministrada pela filósofa Márcia Tiburi, e a divulgação de um calendário de publicação de 20 livros de pesquisadores cearenses como parte da coleção “Territórios de Criação”, que transforma teses e dissertações sobre o campo artístico-cultural cearense em livros.
Inscrições - Bolsas para Mobilidade Formativa e Programa de Publicações
- Quando: até sábado, 27 de setembro, às 23h59min
- Onde: Mapa Cultural
- Gratuito
Calendário da Coleção Territórios de Criação
Palavras, Imagens e Encantamentos
- Livros: "Yarubedzé: Um feitiço de semente de palavra para as artes"; "Poesia, desbunde e marginalidade na obra do poeta cearense Mário Gomes"; "Todas as vidas de Telma – o cinema e a fotopintura de Telma Saraiva"; "Recordatório: quando o encontro é marcado pela fotografia"
- Quando: quinta-feira, 11, às 19 horas
- Onde: Arena Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Patrimônio Vivo, Cultura Popular
- Títulos: "Os trajes de quadrilhas juninas: das sedas e veludos às chitas e cristais"; "Na pisada feminina do coco cearense"; "Por que nos querem esquecidas? Patrimônios, matrimônios e a descolonização da memória"; "Narrativas político-poéticas da arte urbana"
- Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas
- Onde: Arena Dragão
- Gratuito
Corpo, Identidade e Resistência
- Títulos: "Experiências de uma bixa preta em sala de aula: contribuições para uma educação a partir da dissidência interseccional"; "Performance e identidade: as práticas musicais do bloco carnavalesco Unidos da Cachorra da cidade de Fortaleza - CE"; "Meu corpo gordo entre vivências e atravessamentos no curso Princípios Básicos de Teatro"; "Ritos de passagem de uma bruxa urbana: performances para germinar floresta em um corpo pavimentado"
- Quando: quinta-feira, 9 de outubro, às 19 horas
- Onde: Arena Dragão
- Gratuito
Territórios, Tradições e Memórias
- Títulos: "Processos de aprendizagem e criação em danças afroancestrais: proposições pedagógicas e modos de fazer"; "Do terreiro ao mar: a antropologia da peregrinação da festa de Iemanjá em Fortaleza"; "O picadeiro é encantado: tempo, festa e narrativas etnobiográficas de um palhaço de circo"; "O que faz de uma casa um lar?"
- Quando: terça-feira, 23 de outubro, às 19 horas
- Onde: Arena Dragão
- Gratuito
Poéticas do Real, Resistências e Futuro
- Títulos: "Odisseia 116: uma epopeia do real"; "Sempre há esperança após a cerca e a seca: a patrimonialização do campo de concentração do Patu em Senador Pompeu – CE"; "Escorre um rio em mim: poéticas de menstru-ações"; "Notas para uma cidade por vir: os gestos fílmicos engajados na invenção do espaço urbano"
- Quando: quinta-feira, 13 de novembro, às 19 horas
- Onde: Arena Dragão
- Gratuito