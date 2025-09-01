Secult lança editais de intercâmbio artístico e publicação de livros

Três editais públicos selecionam agentes culturais e pesquisadores cearenses ou radicados no Ceará para intercâmbio formativo e publicação de livros por meio do projeto Ceará sem Fronteiras , do Governo do Estado. Lançado na última quinta-feira, 28 de agosto, a iniciativa oferece 40 bolsas de intercâmbio formativo dentro e fora do Brasil e publica dez títulos sobre arte e cultura no Ceará.

Os dois editais de intercâmbio “custeiam a ida do(a) participante para instituições, cursos, festivais, residências artísticas ou outras experiências reconhecidas no campo das artes e da cultura”, conforme Nádia Sousa, presidenta da Mercúrio Produções, instituição sem fins lucrativos que também está à frente dos fomentos junto com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). Até o momento, só um dos editais de mobilidade artística foi publicado. O segundo deve sair na segunda quinzena de setembro, segundo informações da assessoria de imprensa.

De acordo com Nádia Sousa, “o Estado investe na formação da pessoa, e ela retorna com novos saberes, práticas e redes que fortalecem a cena cultural do Ceará". Nesse sentido, o plano de atividades dos inscritos “precisa demonstrar a relevância da experiência para sua formação e para o fortalecimento do campo cultural cearense”.

Saiba como se inscrever no projeto Ceará sem Fronteiras

Para participar, os inscritos devem residir no Ceará há pelo menos dois anos e propor uma experiência de intercâmbio para o destino de sua escolha. No edital voltado para publicação, serão selecionados dez livros inéditos e prontos para publicação, com uma temática relacionada à produção de arte e cultura no Ceará.