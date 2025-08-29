Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bandas autorais de hardcore cearenses fazem show; saiba quando

Bandas autorais de hardcore se unem em show para celebrar a volta da Orions e 25 anos de estrada para gravação de DVD.
Autor Eduarda Porfírio
 Nesta sábado, 30, os fãs de hardcore poderão voltar no tempo com o show “Um dia Só Sessions - 25 anos de Orions", no Opera Music Bar.

As bandas Bull Control, Backdrop Falls, Redtree e Smash se encontram para celebrar as pouco mais de duas décadas da banda Orions. O evento inicia às 18 horas, com ingressos a R$ 15 no lote promocional.

Quem é a banda Orions?

Formada em 1999, a banda Orions é composta por Ricardo, Márcio, Evin e Juliano. O grupo decidiu comemorar os 25 anos um ano depois de completos.

A banda iniciou com Márcio e Juliano, que já eram amigos e fãs de rock. A dupla já conhecia Ricardo, que moravam no mesmo bairro, o Conjunto Esperança, segundo os membros do grupo contaram em entrevista ao podcast Carolina Indica.

“Foi na época em que nós tocávamos violão na calçada do bairro, um gostava de Legião Urbana, Green Day. Foi muito natural”, relembrou Ricardo, durante a entrevista.

Um dia só sessions - 25 anos de Orions

  • Quando: sábado, 30, às 18 horas
  • Onde: Opera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
  • Quanto: R$ 15 (lote promocional). À venda pela Inti
  • Instagram: @operamusicbar

