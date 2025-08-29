Bandas autorais de hardcore cearenses fazem show; saiba quando

Banda Orions une bandas de hardcore cearense para celebrar 25 anos de estrada / Crédito: Marcelino Oliveira/Divulgação

Nesta sábado, 30, os fãs de hardcore poderão voltar no tempo com o show “Um dia Só Sessions - 25 anos de Orions", no Opera Music Bar. As bandas Bull Control, Backdrop Falls, Redtree e Smash se encontram para celebrar as pouco mais de duas décadas da banda Orions. O evento inicia às 18 horas, com ingressos a R$ 15 no lote promocional.

Quem é a banda Orions? Formada em 1999, a banda Orions é composta por Ricardo, Márcio, Evin e Juliano. O grupo decidiu comemorar os 25 anos um ano depois de completos. A banda iniciou com Márcio e Juliano, que já eram amigos e fãs de rock. A dupla já conhecia Ricardo, que moravam no mesmo bairro, o Conjunto Esperança, segundo os membros do grupo contaram em entrevista ao podcast Carolina Indica. Leia mais | Lollapalooza 2026: veja o line-up completo e mais sobre o festival “Foi na época em que nós tocávamos violão na calçada do bairro, um gostava de Legião Urbana, Green Day. Foi muito natural”, relembrou Ricardo, durante a entrevista.