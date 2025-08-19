Streaming: 49% dos usuários ainda compartilha senha, diz estudo

Pesquisa mostra que 48% dos brasileiros pretendem ampliar gastos com assinaturas até 2030. Além do entretenimento, academias, saúde e serviços digitais se consolidam, mas a desconfiança em pagamentos online desafia empresas do setor / Crédito: Dragos Condrea

O consumo por assinatura já ocupa espaço relevante no bolso do brasileiro e deve crescer nos próximos anos. Quase metade dos consumidores (48%) afirma que pretende gastar mais com esse tipo de serviço até 2030, de acordo com a Pesquisa de Assinaturas 2025, realizada pela Vindi em parceria com o Opinion Box.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Atualmente, 56% dos entrevistados gastam entre R$ 51 e R$ 200 mensais com assinaturas. Só no último ano, 35% aumentaram esse tipo de despesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O movimento, no entanto, não elimina contradições: 49% já cancelaram serviços por insatisfação e 39% reconhecem não usar com frequência aquilo que assinam.

Entretenimento ainda lidera, mas cresce presença de serviços essenciais

As plataformas de streaming seguem na frente — 73% no caso de vídeo e 45% no de música. Mas o estudo aponta que a lógica de pagamento recorrente tem avançado também para serviços do cotidiano. Entre os entrevistados, 40% assinam academias, 40% apps de comida, 43% planos de saúde, 35% seguros e 35% serviços de armazenamento em nuvem.

A pesquisa mostra ainda que a experiência de uso (30%) e o custo-benefício (20%) estão entre os principais fatores de fidelização, ao lado de vantagens exclusivas (26%).