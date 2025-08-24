Confira plataformas para aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúncios / Crédito: Reprodução/Pexels - Ketut Subiyanto

Aprender um novo idioma pode ser uma atividade de lazer, um requisito no trabalho ou até uma necessidade para viagens, por exemplo. Os interessados procuram por cursos mais acessíveis e rápidos, mas são desmotivados por mensalidades fora do orçamento ou plataformas online com anúncios excessivos.

Link da plataforma: https://aprendamais.mec.gov.br/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&perpage=20&page=1 Kultivi Libras, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, coreano e japonês são os idiomas ofertados pela plataforma. Dependendo do idioma, é possível aprender apenas uma introdução ou o básico do que passar por outros níveis e a quantidade de aulas também varia. Link da plataforma: https://kultivi.com/cursos/idiomas

Learn German Online Alemão a partir de diferentes níveis ou ocasiões está disponível na plataforma. É possível aprender por meio de testes, professores online e materiais, por exemplo. Link da plataforma: https://www.learngermanonline.org/german-for-beginners/ Forvo Oferece um cardápio variado de idiomas além do inglês. É uma plataforma para quem quer conhecer um idioma diferente do padrão e aperfeiçoar a pronúncia, como o Catalão. Ao contrário das outras, não oferece cursos completos.