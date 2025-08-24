Saiba onde aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúnciosPlataformas online estão disponíveis para um aprendizado especializado e mais acessível; confira
Aprender um novo idioma pode ser uma atividade de lazer, um requisito no trabalho ou até uma necessidade para viagens, por exemplo.
Os interessados procuram por cursos mais acessíveis e rápidos, mas são desmotivados por mensalidades fora do orçamento ou plataformas online com anúncios excessivos.
As dificuldades são barreiras para quem deseja começar ou dar continuidade ao curso. Por isso, é comum que as pessoas se inscrevam numa plataforma e desistam, adiando o aprendizado.
Entretanto, existem plataformas onde é possível aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúncios, além de serem personalizadas para o perfil de quem as procura; confira a lista preparada pelo O POVO abaixo.
Plataformas para aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúncios
Aprenda Mais MEC
Inglês e espanhol de níveis básicos e com conteúdos de até três módulos estão disponíveis para estudantes de ensino médio e superior.
Link da plataforma: https://aprendamais.mec.gov.br/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&perpage=20&page=1
Kultivi
Libras, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, coreano e japonês são os idiomas ofertados pela plataforma. Dependendo do idioma, é possível aprender apenas uma introdução ou o básico do que passar por outros níveis e a quantidade de aulas também varia.
Link da plataforma: https://kultivi.com/cursos/idiomas
Learn German Online
Alemão a partir de diferentes níveis ou ocasiões está disponível na plataforma. É possível aprender por meio de testes, professores online e materiais, por exemplo.
Link da plataforma: https://www.learngermanonline.org/german-for-beginners/
Forvo
Oferece um cardápio variado de idiomas além do inglês. É uma plataforma para quem quer conhecer um idioma diferente do padrão e aperfeiçoar a pronúncia, como o Catalão. Ao contrário das outras, não oferece cursos completos.
Link da plataforma: https://pt.forvo.com/
Memrise
Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, russo, coreano, japonês e italiano são os idiomas disponíveis para aprender. Em relação a cursos completos, o inglês, espanhol e japonês têm ensinos personalizados por regiões, como o inglês britânico ou americano. A plataforma se diferencia pelas suas ferramentas, como os flashcards de memorização.
Link da plataforma: https://www.memrise.com/pt-br/