Plataformas online estão disponíveis para um aprendizado especializado e mais acessível; confira
Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato
Aprender um novo idioma pode ser uma atividade de lazer, um requisito no trabalho ou até uma necessidade para viagens, por exemplo.

Os interessados procuram por cursos mais acessíveis e rápidos, mas são desmotivados por mensalidades fora do orçamento ou plataformas online com anúncios excessivos.

As dificuldades são barreiras para quem deseja começar ou dar continuidade ao curso. Por isso, é comum que as pessoas se inscrevam numa plataforma e desistam, adiando o aprendizado.

Entretanto, existem plataformas onde é possível aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúncios, além de serem personalizadas para o perfil de quem as procura; confira a lista preparada pelo O POVO abaixo.

Plataformas para aprender idiomas de forma gratuita e com poucos anúncios

Aprenda Mais MEC

Inglês e espanhol de níveis básicos e com conteúdos de até três módulos estão disponíveis para estudantes de ensino médio e superior.

Link da plataforma: https://aprendamais.mec.gov.br/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&perpage=20&page=1

Kultivi

Libras, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, coreano e japonês são os idiomas ofertados pela plataforma. Dependendo do idioma, é possível aprender apenas uma introdução ou o básico do que passar por outros níveis e a quantidade de aulas também varia.

Link da plataforma: https://kultivi.com/cursos/idiomas

Learn German Online

Alemão a partir de diferentes níveis ou ocasiões está disponível na plataforma. É possível aprender por meio de testes, professores online e materiais, por exemplo.

Link da plataforma: https://www.learngermanonline.org/german-for-beginners/

Forvo

Oferece um cardápio variado de idiomas além do inglês. É uma plataforma para quem quer conhecer um idioma diferente do padrão e aperfeiçoar a pronúncia, como o Catalão. Ao contrário das outras, não oferece cursos completos.

Link da plataforma: https://pt.forvo.com/

Memrise

Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, russo, coreano, japonês e italiano são os idiomas disponíveis para aprender. Em relação a cursos completos, o inglês, espanhol e japonês têm ensinos personalizados por regiões, como o inglês britânico ou americano.  A plataforma se diferencia pelas suas ferramentas, como os flashcards de memorização.

Link da plataforma: https://www.memrise.com/pt-br/

