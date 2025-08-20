Por que mudamos de voz ao falar outro idioma

Getty Images Se você fala mais de um idioma, já deve ter notado: sua voz não soa igual. Pessoalmente, percebo que meu tom fica mais fino em inglês, mais sutil e pausado em francês, e mais animado e rápido em espanhol — como se cada língua revelasse uma faceta diferente da minha personalidade.

Segundo a linguística, essa percepção não é apenas subjetiva: nossos corpos, cérebros e até identidades se ajustam ao "papel" que cada idioma exige. "É como o trabalho de um ator: incorporamos características da comunidade de fala e construímos 'outro eu' naquela língua. Somos nós mesmos, mas diferentes", descreve Ana Paula Petriu Ferreira, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que pesquisou no doutorado justamente por que mudamos de voz e se essa percepção é real. Na linguística, explica ela, essas percepções são construções culturais. "O alemão, por exemplo, tem sons produzidos no fundo do trato vocal, o que transmite a impressão de dureza. Já o francês é mais 'anteriorizado' e com vogais arredondadas — daí o famoso biquinho." Como os sons são produzidos em diferentes idiomas O modo como soamos em cada língua — e como nossas vozes são percebidas por outros — é resultado de vários fatores.

Primeiro, vale lembrar como a voz é formada: as pregas vocais geram o som, que é amplificado no trato vocal, articulado e transformado na fala que ouvimos. "Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso central e influenciado por aspectos emocionais: se estamos animados, nervosos, ansiosos ou tristes, a voz muda", explica Renata Azevedo, fonoaudióloga e docente na Universidade Federal de São Paulo. Ela aponta que fatores educacionais, regionais e culturais também têm grande peso.

"Cada idioma possui sons específicos: no inglês, por exemplo, há fonemas que não existem no português e vice-versa. Um falante de inglês pode ter dificuldade com o som 'ão' e transformá-lo em algo mais aberto, como 'cal' no lugar de 'cão'." Além disso, há diferenças prosódicas e culturais. "O volume de voz num jantar italiano costuma ser mais alto do que num jantar japonês. Mesmo dentro de uma mesma cultura, a personalidade influencia — velocidade da fala, projeção vocal, articulação, melodia e até o uso de gestos." A identificação com a cultura de um idioma e o contexto em que ele é usado também moldam nossa sonoridade.

Ana Paula Petriu Ferreira, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, compara o processo ao trabalho de um ator. "Incorporamos características da comunidade de fala e construímos 'outro eu' naquela língua. Somos nós mesmos, mas diferentes." Segundo ela, esse "figurino vocal" envolve tanto a curva de aprendizagem da língua quanto afinidade cultural. "Quando usamos uma língua estrangeira, normalmente é em um contexto específico, e isso influencia como queremos soar. No meu caso, uso inglês no trabalho e assumo características vocais diferentes das que uso com minha família. O contexto, o objetivo e o papel social influenciam muito."