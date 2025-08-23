O que fazer em Fortaleza hoje, 23/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 23/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 23 de agosto (23/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 23 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 23, é o show “Lá na zárea todos querem viver bem”, com Mateus Fazeno Rock, DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 23 de agosto (23/08):
Pagode da Diretoria
- Com: Felipim, Diretoria S/A
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Pacific Discs
- Quando: 18 horas
- Onde: Arrumação Flores (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: OutGo
Festival Lollapaliso
- Com: Nós somos Nós, Altos Versos, The Manfreds, Banda Coda e Cancerianos Sem Lar
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
- Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
- Vendas: OutGo
- Mais informações: no Instagram @lollapalisoceara
Arrocha e forró
- Com: Pablo do Arrocha, Zezo Potiguar, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado, Mari Fernandes e Zé Cantor
- Quando: 19 horas
- Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)
- Vendas: Q2 Ingressos
Grande Encontro dos Forrozeiros
- Com: Suzy Navarro e Bandaainel de Controle
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 48 (couvert)
- Vendas: OutGo
Baile de Favela
- Com: DJs Femo, Carina e Galdino
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Estação das Artes
- Com: Montage e Fausto Fawcett
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Show “Lá na zárea todos querem viver bem”
- Com: Mateus Fazeno Rock, DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quando: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)
- Vendas: Sympla
Show “Uma amizade... Um cafezinho”
- Com: Fernando Abreu, Aroldo Araújo e convidados
- Quando: 19h30min
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Batekoo
- Com: DJ Maurício Sacramento, DJ Mirands e Taísa Machado, DJs Vládias Soares, Bugzinha, Nandi e Angel History
- Quando: 21 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 50 (individual) e R$ 95 (duplo)
- Vendas: ShotGun
Forrozão das Antigas
- Com: Binha Cardoso e Iara Pamella
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Forró das Antigas
- Com: Lagosta Bronzeada e Painel de Controle
- Quando: 21 horas
- Onde: Kukukaya (avenida Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: OutGo
Festa da Taylor
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: ShotGun
Baile da Living
- Com: Dj Duzão, Dj Heverton e DJ Bruno Hedy
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Festa Clássicas Sertanejos
- Com: Joel Tomaz, Austin Band, Dj Jay Lu
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Baile da MP
- Com: Iara Pamella e Thays Oliveira
- Quando: 22 horas
- Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: OutGo
Funk na Sun
- Com: Manu Amorim, GJota, DJ Heverton e Felipe Masc
- Quando: 22 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: OutGo
Festa Fliperama
- Com: Maarji, Estácio, Dado, Marquinhos e Daniel Peixoto
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: OutGo
Festa Onda na Praia
- Com: Cyberkills e DJ Sammy Dreams
- Quando: 23 horas
- Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
- Quanto: R$ 70
- Vendas: OutGo