O que fazer em Fortaleza hoje, 23/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 23 de agosto (23/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 23 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 23, é o show “Lá na zárea todos querem viver bem”, com Mateus Fazeno Rock, DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 23 de agosto (23/08):

Pagode da Diretoria

  • Com: Felipim, Diretoria S/A
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Pacific Discs

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Arrumação Flores (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

Festival Lollapaliso

  • Com: Nós somos Nós, Altos Versos, The Manfreds, Banda Coda e Cancerianos Sem Lar
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
  • Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: no Instagram @lollapalisoceara

Arrocha e forró

  • Com: Pablo do Arrocha, Zezo Potiguar, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado, Mari Fernandes e Zé Cantor
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)
  • Vendas: Q2 Ingressos

Grande Encontro dos Forrozeiros

  • Com: Suzy Navarro e Bandaainel de Controle
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 48 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Baile de Favela

  • Com: DJs Femo, Carina e Galdino
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Cover do Legião Urbanda, Banda Coda é atração do Festival Lollapaliso
Cover do Legião Urbanda, Banda Coda é atração do Festival Lollapaliso Crédito: Reprodução/Instagram @bandacoda

Estação das Artes

  • Com: Montage e Fausto Fawcett
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Show “Lá na zárea todos querem viver bem” 

  • Com: Mateus Fazeno Rock, DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quando: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Show “Uma amizade... Um cafezinho”

  • Com: Fernando Abreu, Aroldo Araújo e convidados
  • Quando: 19h30min
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Batekoo

  • Com: DJ Maurício Sacramento, DJ Mirands e Taísa Machado, DJs Vládias Soares, Bugzinha, Nandi e Angel History
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 50 (individual) e R$ 95 (duplo)
  • Vendas: ShotGun

Forrozão das Antigas

  • Com: Binha Cardoso e Iara Pamella
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Forró das Antigas

  • Com: Lagosta Bronzeada e Painel de Controle
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Kukukaya (avenida Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Festa da Taylor

  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: ShotGun

Baile da Living

  • Com: Dj Duzão, Dj Heverton e DJ Bruno Hedy
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Festa Clássicas Sertanejos

  • Com: Joel Tomaz, Austin Band, Dj Jay Lu
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Baile da MP

  • Com: Iara Pamella e Thays Oliveira
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: OutGo

Funk na Sun

  • Com: Manu Amorim, GJota, DJ Heverton e Felipe Masc
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Festa Fliperama

  • Com: Maarji, Estácio, Dado, Marquinhos e Daniel Peixoto
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: OutGo

Festa Onda na Praia

  • Com: Cyberkills e DJ Sammy Dreams
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
  • Quanto: R$ 70
  • Vendas: OutGo

