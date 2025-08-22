Encha seu Kindle 2025: veja como baixar livros de graça nesta sexta-feira

O evento Encha seu Kindle, que oferece livros digitais gratuitos e em oferta por 24 horas na Amazon, ocorre nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025 / Crédito: Reprodução / Amazon

O “Encha seu Kindle 2025”, evento que disponibiliza e-books nacionais gratuitos ou com descontos de até 95%, acontece nesta sexta-feira, 22. A ação, fruto da parceria entre a Amazon e o projeto Divulga Nacional, promete milhares de opções de leitura por 24 horas.

O que é o "Encha seu Kindle"? O evento nasceu da parceria entre o Kindle Direct Publishing (KDP), plataforma de autopublicação da Amazon, e o Divulga Nacional, iniciativa que promove autores brasileiros. Durante um dia, leitores podem adquirir livros digitais gratuitamente ou por valores simbólicos. A campanha inclui títulos de editoras independentes e tradicionais, incentivando a literatura nacional e revelando novos talentos. Neste ano, o "Encha seu Kindle" é realizado neste 22 de agosto, com ofertas válidas por 24 horas.

Então, é hora de escolher os livros e adicioná-los a sua Biblioteca Kindle a partir da opção “Comprar agora com 1 clique”. Não há limite máximo de títulos por pessoa pode. Além do Kindle físico, os e-books podem ser lidos no aplicativo gratuito Kindle (para Android, iOS, tablets e computadores) ou pelo navegador, com o Kindle Cloud Reader. Assim, é possível aproveitar as ofertas mesmo sem possuir o aparelho. Mobilização nas redes sociais O “Encha seu Kindle” já virou tradição entre leitores brasileiros e movimenta as redes sociais. No X (antigo Twitter), a ação inspirou postagens e memes divertidos.