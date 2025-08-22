Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encha seu Kindle 2025: veja como baixar livros de graça nesta sexta-feira

Milhares de livros digitais nacionais estarão disponíveis nesta sexta-feira, 22, e Amazon disponibiliza descontos de até 95% em outras obras
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

O “Encha seu Kindle 2025”, evento que disponibiliza e-books nacionais gratuitos ou com descontos de até 95%, acontece nesta sexta-feira, 22.

A ação, fruto da parceria entre a Amazon e o projeto Divulga Nacional, promete milhares de opções de leitura por 24 horas.

O que é o “Encha seu Kindle”?

O evento nasceu da parceria entre o Kindle Direct Publishing (KDP), plataforma de autopublicação da Amazon, e o Divulga Nacional, iniciativa que promove autores brasileiros.

Durante um dia, leitores podem adquirir livros digitais gratuitamente ou por valores simbólicos.

A campanha inclui títulos de editoras independentes e tradicionais, incentivando a literatura nacional e revelando novos talentos.

Neste ano, o “Encha seu Kindle” é realizado neste 22 de agosto, com ofertas válidas por 24 horas.

Como baixar livros de graça no Kindle

Participar é simples: basta acessar o site da Amazon, na seção de livros (amazon.com br/livros).

Em seguida, acessar a seção do “Encha seu Kindle” a partir do banner da ação.

Então, é hora de escolher os livros e adicioná-los a sua Biblioteca Kindle a partir da opção “Comprar agora com 1 clique”. Não há limite máximo de títulos por pessoa pode.

Além do Kindle físico, os e-books podem ser lidos no aplicativo gratuito Kindle (para Android, iOS, tablets e computadores) ou pelo navegador, com o Kindle Cloud Reader. Assim, é possível aproveitar as ofertas mesmo sem possuir o aparelho.

Mobilização nas redes sociais

O “Encha seu Kindle” já virou tradição entre leitores brasileiros e movimenta as redes sociais. No X (antigo Twitter), a ação inspirou postagens e memes divertidos.

Muitos internautas brincam com a quantidade de títulos adquiridos, chamando o evento de "Exploda seu Kindle".

“Lá se vai eu pegar mais ebooks no #EnchaSeuKindle sem nem ter lido metade dos que eu peguei nos anos anteriores”, comentou @gi_warner.

Na postagem oficial do evento, no Instagram do Kindle Brasil e da Divulga Nacional, leitores comentaram a ação e compartilharam indicações de leitura. “Primeira vez que participo, impressionado com as variedades!!!! Já peguei um tantão de ebooks é livro até ano que vem”, afirmou @isaacsobrall.

“Uma galera falando que não tem Livro bom. Eu tô fazendo a festa. Amo um romance adolescente. Um dark, uma comédia. Até uns de terror, ficção e romance policial eu comprei”, relatou @raffahventura. 

Autores nacionais e de publicação independente também aproveitam os posts para divulgar seus livros que participam da iniciativa. (Colaborou Marcela Tosi)

Serviço – Encha seu Kindle 2025

  • Data: sexta-feira, 22 de agosto
  • Quando: 24 horas
  • Onde: site da Amazon Brasil
  • Acesso: pelo Kindle físico, aplicativo gratuito (Android, iOS, tablets e computadores) ou pelo navegador com o Kindle Cloud Reader

