Teve problemas para baixar livros no Kindle? Entenda o que aconteceu

A Amazon apresentou problemas em relação ao seu e-reader Kindle entre os dias 3 e 4. De acordo com o site Good e-Reader, não era possível baixar novos livros no dispositivo. Além disso, foram reportadas dificuldades para ler os livros na biblioteca que ainda não haviam sido completamente baixados.

O Good e-Reader entrou em contato com a Amazon, dona do Kindle. A empresa afirmou que tinha conhecimento do bug e que a raiz do problema estava nos servidores da companhia.

Dessa forma, demoraria, no mínimo, 48 horas a partir de quarta-feira até que o e-reader voltasse a baixar livros normalmente. Portanto, não haveria nada que o usuário pudesse fazer para resolver o problema por si só. Nas redes sociais, algumas publicações indicam que o problema ocorreu também no Brasil.

De acordo com relatos, ações como desligar e ligar o dispositivo e deletar o livro que se deseja ler para baixá-lo novamente não teriam funcionado.