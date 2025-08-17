Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 17/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 17 de agosto (17/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 17 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste domingo, 17, é o Festival Breeza, com shows de Bruno Diegues, Tudo Fica Blue e Karenzinha.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 17 de agosto (17/08):

Festa Sunday Sun

  • Com: Lukinha, Pedro Hara, Jozzú, Karenzinha, Sousete, DJ Heverton e DJ Levya
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Domingo na Estação

  • Com: Grupo Cultural Toque de Senzala e Afoxé Filhos de Oya
  • Quando: a partir das 11h30min
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Samba das Alencarinas

  • Com: Alê Eloi, Talita Luz, Ianka Oliveira e Gabi Cavalcante
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua Gal. Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Mais informações: @sambadasalencarinas

Hoots Garden

  • Com: Noah e David Ávila
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
  • Mais informações: @hootsgastropub
  • Com cobrança de couvert

Mestre Sussa

  • Com: Quarteto 4e20 e Davi Correia
  • Quando: a partir das 16h30min
  • Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
  • Mais informações: @mestresussa
  • Com cobrança de couvert

Cenário Casa de Música

  • Com: Projeto Jah-Van
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
  • Com cobrança de couvert

Vila Azul do Mar

  • Com: Moby Dick
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Programa Pôr do Som

  • Com: Tito Freitas, Thesco Carvalho e José Portillo
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Aloha Beat

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Festival Breeza

  • Com: Bruno Diegues, Tudo Fica Blue e Karenzinha
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
  • Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
  • Vendas: ST Ingressos

