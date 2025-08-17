O que fazer em Fortaleza hoje, 17/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 17/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 17 de agosto (17/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 17 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste domingo, 17, é o Festival Breeza, com shows de Bruno Diegues, Tudo Fica Blue e Karenzinha.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 17 de agosto (17/08):
Festa Sunday Sun
- Com: Lukinha, Pedro Hara, Jozzú, Karenzinha, Sousete, DJ Heverton e DJ Levya
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: OutGo
Domingo na Estação
- Com: Grupo Cultural Toque de Senzala e Afoxé Filhos de Oya
- Quando: a partir das 11h30min
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Samba das Alencarinas
- Com: Alê Eloi, Talita Luz, Ianka Oliveira e Gabi Cavalcante
- Quando: a partir das 13 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua Gal. Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Mais informações: @sambadasalencarinas
Hoots Garden
- Com: Noah e David Ávila
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
- Mais informações: @hootsgastropub
- Com cobrança de couvert
Mestre Sussa
- Com: Quarteto 4e20 e Davi Correia
- Quando: a partir das 16h30min
- Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
- Mais informações: @mestresussa
- Com cobrança de couvert
Cenário Casa de Música
- Com: Projeto Jah-Van
- Quando: 17 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
- Com cobrança de couvert
Vila Azul do Mar
- Com: Moby Dick
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Programa Pôr do Som
- Com: Tito Freitas, Thesco Carvalho e José Portillo
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Aloha Beat
- Quando: 22 horas
- Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Festival Breeza
- Com: Bruno Diegues, Tudo Fica Blue e Karenzinha
- Quando: 22 horas
- Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
- Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
- Vendas: ST Ingressos