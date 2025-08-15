Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Priscilla Presley é acusada de matar própria filha por herança

Autor Raquel Aquino
Na última segunda-feira, 11, a viúva de Elvis Presley (1935-1977) foi acusada da morte de Lisa Marie Presley, única filha do casamento com o artista.

Em um processo de aproximadamente R$ 271 milhões (US$ 50), ela é indiciada por desligar os aparelhos médicos que mantinham a herdeira viva.

Lisa Presley morreu aos 54 anos, em 12 de janeiro de 2023, em consequência de uma parada cardíaca. De acordo com documentos divulgados pelo jornal internacional New York Post, são dois ex-empresários de Priscilla, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, que acusam Priscila de ter orquestrado um plano para a filha ser desconectada dos equipamentos do hospital.

Como foi a morte de Lisa Presley?

A herdeira do Rei do Rock chegou ao hospital às pressas e foi colocada em coma induzido com um marca-passo temporário e respiração assistida. Com os aparelhos desligados, a morte de Lisa foi confirmada com uma obstrução no intestino delgado em consequência de uma cirurgia bariátrica.

Ela faleceu no mesmo dia da parada cardíaca, antes mesmo de sua filha Riley Keough (neta de Elvis) chegar ao hospital para se despedir da mãe.

A herança de Elvis Presley

A acusação do processo aponta que Priscila tinha conhecimento de que Lisa Marie estava a lhe tirar do cargo de chefe da Promenade Trust, fundo fiduciário de Lisa Marie que administra a propriedade de Elvis Presley.

O caso, então, acusa a viúva do músico de ter orquestrado a morte para assumir o controle da empresa.

Priscilla e Elvis Presley foram casados por seis anos, entre 1967 e 1973. A filha do casal nasceu em fevereiro de 1968.

