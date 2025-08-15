Priscilla Presley é acusada de matar própria filha por herança

Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley, o Rei do Rock, morreu em 2023 aos 54 anos de idade / Crédito: Valerie Macon / AFP

Na última segunda-feira, 11, a viúva de Elvis Presley (1935-1977) foi acusada da morte de Lisa Marie Presley, única filha do casamento com o artista. Em um processo de aproximadamente R$ 271 milhões (US$ 50), ela é indiciada por desligar os aparelhos médicos que mantinham a herdeira viva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Relacionado | O dia em que Elvis Presley quis dar uma pistola de presente a Richard Nixon, presidente dos EUA Lisa Presley morreu aos 54 anos, em 12 de janeiro de 2023, em consequência de uma parada cardíaca. De acordo com documentos divulgados pelo jornal internacional New York Post, são dois ex-empresários de Priscilla, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, que acusam Priscila de ter orquestrado um plano para a filha ser desconectada dos equipamentos do hospital. Como foi a morte de Lisa Presley? A herdeira do Rei do Rock chegou ao hospital às pressas e foi colocada em coma induzido com um marca-passo temporário e respiração assistida. Com os aparelhos desligados, a morte de Lisa foi confirmada com uma obstrução no intestino delgado em consequência de uma cirurgia bariátrica. Ela faleceu no mesmo dia da parada cardíaca, antes mesmo de sua filha Riley Keough (neta de Elvis) chegar ao hospital para se despedir da mãe.