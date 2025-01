O dia em que Elvis Presley quis dar uma pistola de presente a Richard Nixon, presidente dos EUA

Getty Images A foto de Richard Nixon apertando a mão de Elvis Presley no Salão Oval da Casa Branca é o documento mais solicitado nos Arquivos Nacionais dos EUA Em uma manhã de dezembro de 1970, um visitante inesperado chegou até a Casa Branca, ocupada na época pelo presidente republicano Richard M. Nixon. Tratava-se nada menos que o rei do rock and roll, Elvis Presley, que deixou uma mensagem com os seguranças solicitando uma reunião com o presidente.

O encontro entre Elvis e Nixon foi registrado inicialmente em uma fotografia — o documento mais solicitado dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos —– e, em 2016, foi reconstituído no filme Elvis & Nixon.

Na Sala Oval, havia também um terceiro homem, o funcionário público Bud Krogh, que mais tarde foi preso por seu envolvimento no escândalo Watergate. Krogh atualmente trabalha na Escola de Ética Global e Liderança, em Washington, e concedeu uma entrevista à BBC sobre a inusitada visita do roqueiro à Casa Branca. Getty Images Elvis com o assistente de Nixon, Egil 'Bud' Krogh Jr., no Salão Oval "Quando recebi a carta escrita à mão por Elvis, em um avião a caminho de Washington DC, parecia muito sincera, mas eu precisava verificar essa sinceridade me reunindo com dois dos acompanhantes de Elvis para confirmar que se tratava de um pedido sério", declarou Krogh.

O pedido se mostrou genuíno e a reunião foi realizada. Momento histórico Para entender como dois homens aparentemente tão diferentes puderam se encontrar em uma reunião tão improvável, é necessário compreender um pouco do contexto. Naquela época, eram dois dos indivíduos mais famosos do mundo.

Nixon, o presidente do país mais poderoso, e Elvis, um cantor com uma popularidade que atraía milhões. No entanto, ambos estavam passando por momentos difíceis em suas carreiras. O presidente enfrentava a guerra do Vietnã, o descontentamento popular, protestos violentos e um grave problema de consumo de drogas nas grandes cidades. Elvis, por sua vez, já estava há alguns anos sem um grande sucesso e sua imagem de ídolo rebelde havia sido ultrapassada por uma juventude atraída pelo movimento hippie, do amor livre, do pacifismo e das drogas.

Getty Images Nixon enfrentava intensos protestos universitários contra a guerra do Vietnã Mas Elvis também tinha um motivo bem específico para se reunir com Richard Nixon, um desejo alimentado por uma fantasia pessoal. Segundo Jerry Schilling, um dos amigos mais próximos do cantor, Elvis adorava a ideia de lei e ordem. Ele era fascinado pela polícia e possuía uma grande coleção de armas e distintivos policiais. Agente antidrogas disfarçado Mas Elvis queria algo mais: um distintivo autêntico que lhe permitisse atuar como um agente disfarçado da Agência Antidrogas para combater as drogas que, segundo ele, estavam destruindo os Estados Unidos.